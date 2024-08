Dopo tre edizioni, le Karma B lasciano Ciao Maschio. A dare l’annuncio sono state le stesse drag queen, tramite un video postato su Instagram. Arrivate nel programma nel 2022, dopo che nella prima edizione ad affiancare Nunzia De Girolamo era stata Drusilla Foer, Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardi hanno deciso di lasciare la trasmissione proprio alla vigilia della nuova partenza. La quinta edizione di Ciao Maschio dovrebbe infatti debuttare sabato 14 settembre.

“Siamo guidati dalla voglia di cambiare e dalla necessità di essere fedeli a noi stessi” spiegano in apertura di video le due drag queen. “Siamo orgogliosi di aver fatto parte del successo della trasmissione per tre anni e sappiamo che non è scontato vedere delle artiste in drag su Rai 1” hanno proseguito i due artisti. “Di questo siamo riconoscenti a chi ci ha chiamato, voluto e sostenuto su quegli sgabelli” hanno aggiunto.

“Anche il posto più bello a un certo può starci stretto. Così abbiamo deciso che il nostro percorso artistico ha bisogno di nuove sfide e di nuovi stimoli” hanno infine chiarito le Karma B. “Abbiamo tanti progetti per il nostro futuro” promettono, prima di congedarsi con un ironico: “Ciao, Ciao Maschio”.

Ora dunque non resta che capire con chi eventualmente le due drag queen verranno sostituite all’interno del programma di Nunzia De Girolamo. La conduttrice cercherà delle figure artistiche similari o punterà su un profilo diverso? Al riguardo non sono ancora state scoperte le carte, ma è probabile che la De Girolamo decida comunque di confermare una figura che l’accompagni all’interno della trasmissione.

Le Karma B, ad esempio, avevano il compito di intervenire nel segmento finale di trasmissione, interagendo con conduttrice e ospiti. Con la nuova scelta si potrebbe replicare lo stesso schema o introdurre una nuova formula per valorizzare, eventualmente, al meglio la new entry.