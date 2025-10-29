Juventus-Udinese, Inter-Fiorentina, dove vedere le sei partite di oggi in Serie A | Formazioni, arbitri, ultimissime

Prosegue il calendario della nona giornata di Serie A, sei le partite in programma nei due turni di gioco, con alcuni scontri estremamente interessanti sia per la testa che per la coda della classifica

Prosegue la nona giornata di Serie A che conferma il Napoli al vertice della classifica, grazie alla vittoria nell’anticipo sul campo del Lecce. Ancora un pareggio per Atalanta e Milan che perdono ulteriormente contatto dalla vetta al termine di un derby combattuto con qualche recriminazione da entrambe le parti.

Serie A, nona giornata: i risultati di ieri

Il Napoli ha espugnato il Via del Mare superando il Lecce per 0-1, ritrovando finalmente una vittoria esterna dopo settimane complicate tra campionato e Champions. Tuttavia la squadra di Conte ha sofferto più del previsto e ha persino rischiato grosso quando Camarda si è presentato sul dischetto per trasformare un rigore, ma Milinkovic-Savic ha respinto il penalty tenendo a galla i suoi. Quel momento ha cambiato tutto.

Pochi minuti dopo, da una punizione ben calciata da Neres, Anguissa ha anticipato tutti e di testa ha firmato il gol partita. Napoli primo in classifica da solo almeno fino ai match di oggi, un segnale forte in una fase in cui continuità e nervi saldi contano più di qualsiasi altro aspetto tecnico.

A Bergamo, invece, Atalanta e Milan si sono divise la posta con un 1-1. I rossoneri erano partiti benissimo, trovando il vantaggio già al 4’ con Ricci grazie a un destro deviato da Ederson che ha messo fuori causa Carnesecchi. Da quel momento però la squadra di Allegri si è abbassata troppo, rinunciando a gestire il pallone e favorendo la pressione della Dea. Lookman ha firmato il pari con un sinistro potente e preciso, poi la partita si è mantenuta viva fino ai minuti finali, quando Maignan ha evitato la beffa opponendosi da campione al tiro piazzato di Zappacosta.

Un punto a testa che rende felice a metà entrambe: Atalanta ancora imbattuta, ma lontana dalle primissime posizioni, mentre il Milan resta incollato al terzo posto, con la sensazione di aver sprecato l’occasione per portarsi più vicino alla vetta.

Serie A, il turno di oggi

COMO-VERONA, Stadio Sinigaglia – ore 18.30

Il Como di Fabregas arriva a questo turno infrasettimanale in serie utile e con fiducia, sospinto da un avvio solido e da un’identità chiara tra palleggio e ampiezza di gioco. L’Hellas di Zanetti cerca invece la prima vittoria, dopo due pareggi di fila, l’ultimo dei quali molto pesante per via di una rimonta subita dopo un doppio vantaggio. Hellas con l’urgenza di fare punti per uscire dalla bassa classifica e dare continuità alle poche certezze emerse. Partita che promette ritmo e pressione alta, con i lariani favoriti dal momento e il Verona chiamato a reggere l’urto nei duelli in mezzo.

Probabili formazioni

COMO (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata. All. Fabregas

VERONA (3-5-2) Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti

Arbitro Marcenaro (Rossi C. e Bianchini); IV Perri, VAR Serra, AVAR Giua.

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JUVENTUS-UDINESE, Allianz Stadium – ore 18.30

La Juventus riparte con Brambilla in panchina dopo l’esonero di Tudor in un momento complicato, alla ricerca di un segnale forte davanti al proprio pubblico dopo un filotto senza vittorie. In giornata potrebbe essere ufficializzato l’ingaggio di Spalletti, atteso per oggi a Torino.

L’Udinese arriva con fiducia rinnovata dai risultati recenti e proverà a colpire in transizione, sfruttando fisicità e gamba sugli esterni. Partita che pesa sul morale dei bianconeri e sulla classifica di entrambe.

Probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Brambilla

UDINESE (3-5-2) Okoye; Kabasele, Solet, Goglichidze; Atta, Ekkelenkamp, Karlstroem, Zanoli, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

Arbitro Di Bello (Rossi M. e Bercigli); IV Bonacina, VAR Paterna, AVAR Guida

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ROMA-PARMA, Stadio Olimpico – ore 18.30

La Roma arriva a questo turno in testa ma con la necessità di rispondere a tono alla vittoria del Napoli e con morale alto dopo la vittoria contro il Sassuolo: resta attuale tuttavia il tema delle troppe occasioni non sempre capitalizzate. Il Parma di Cuesta è squadra ordinata ma con una situazione di classifica non facile e in cerca di punti salvezza, pronta a coprire campo con esterni e ripartenze. Sfida che misura l’attacco giallorosso contro un avversario compatto.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1) Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini

PARMA (3-5-2) Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Estevez, Britschgi; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

Arbitro Crezzini (Peretti e Zingarelli); IV La Penna, VAR Aureliano, AVAR Maggioni.

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BOLOGNA-TORINO, Stadio Dall’Ara – ore 20.45

Sfida tra squadre in forma: il Bologna di Italiano, che è uscito poche ore fa dall’ospedale dopo una brutta polmonite, arriva da cinque risultati utili e sogna di restare in quota Champions, il Torino di Baroni ha cambiato marcia soprattutto con la vittoria sul Napoli e dopo due vittorie consecutive e tre risultati utili di fila, vuole consolidare la risalita

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1) Skorupski; De Silvestri, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Orsolini; Castro. All. Italiano

TORINO (3-5-2) Israel; Tameze, Coco, Maripan; Lazaro, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Simeone, Adams. All. Baroni

Arbitro Ayroldi (Cecconi e Cipressa); IV Zufferli, VAR Di Paolo, AVAR Nasca.

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GENOA-CREMONESE, Stadio Luigi Ferraris – ore 20.45

Il Genoa di Vieira cerca una prima vittoria che comincia a farsi davvero troppo tardiva per sbloccarsi dal fondo. La società ha rinnovato la fiducia al tecnico, ma i tifosi sono sull’orlo di una contestazione. La Cremonese di Davide Nicola, ex giocatore rossoblu ancora molto amato e rispettato dalla Nord, arriva da un avvio di campionato davvero imprevisto e sontuoso 11 punti in otto partite.

Gara tesa, con i rossoblù chiamati a cambiare passo negli ultimi trenta metri e i grigiorossi pronti a ripartire sfruttando Vardy, reduce da un gol decisivo nell’ultimo turno.

Probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1) Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator. All. Vieira.

CREMONESE (3-5-2) Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Sarmiento, Payero, Vandeputte, Zerbin; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

Arbitro Abisso (Di Gioia e Di Giacinto); IV Perenzoni, VAR Dionisi, AVAR Volpi.

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INTER-FIORENTINA, Stadio Meazza – ore 20.45

L’Inter di Chivu deve reagire dopo il KO di Napoli e ritrovare fluidità davanti al proprio pubblico. La Fiorentina di Pioli, ancora senza vittorie, punta su compattezza e ripartenze per sbloccare una classifica pesante. La squadra ha raccolto molto meno di quello che avrebbe meritato: ma la situazione di classifica – quattro punti appena e penultimo posto – è pessima. Occhi sul partner di Lautaro: con Pio Esposito in leggero vantaggio su Bonny, mentre Thuram al momento resta ancora ai box.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2) Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu,

Sucic, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu

FIORENTINA (3-5-1-1) De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Gosens; Gudmundsson; Kean. All. Pioli

Arbitro Sozza (Costanzo e Passeri); IV Fourneau, VAR Ghersini, AVAR Chiffi.

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Serie A, nona giornata

Martedì 28 ottobre

Lecce–Napoli 0-1 (Anguissa)

Atalanta–Milan 20.45 (Ricci, Lookman)

Mercoledì 29 ottobre

Como–Verona 18.30 (DAZN)

Juventus–Udinese 18.30 (DAZN)

Roma–Parma 18.30 (DAZN/NOW/SKY)

Bologna–Torino 20.45 (DAZN)

Genoa–Cremonese 20.45 (DAZN)

Inter–Fiorentina 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Giovedì 30 ottobre

Cagliari–Sassuolo 18.30 (DAZN)

Pisa–Lazio 20.45 (DAZN/NOW/SKY)

Classifica – Napoli 21, Roma e Milan 18, Inter 15, Bologna 14, Como e Atalanta 13, Juventus e Udinese 12, Lazio, Cremonese e Torino 11, Sassuolo 10, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona 5, Fiorentina e Pisa 4, Genoa 3.

Prossimo Turno

Sabato 1 novembre

Udinese–Atalanta 15.00 (DAZN)

Napoli–Como 18.00 (DAZN)

Cremonese–Juventus 20.45 (SKY)

Domenica 2 novembre

Hellas Verona–Inter 12.30 (DAZN)

Fiorentina–Lecce 15.00 (DAZN)

Torino–Pisa 15.00 (DAZN)

Parma–Bologna 18.00 (SKY)

Milan–Roma 20.45 (DAZN)

Lunedì 3 novembre

Sassuolo–Genoa 18.30 (DAZN)

Lazio–Cagliari 20.45 (DAZN)