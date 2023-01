Dopo l’ottavo di finale che ha visto il Napoli uscire fuori dalla manifestazione, a sorpresa, contro la Cremonese e dopo la Supercoppa Italiana di ieri sera, vinta dall’Inter ai danni del Milan, la settimana di calcio televisiva continua con le restanti tre partite degli ottavi della Coppa Italia Frecciarossa che stabiliranno le ultime tre squadre che giocheranno ai quarti di finale.

Due partite andranno in onda nel pomeriggio su Italia 1 (alle ore 15 e alle ore 18) mentre la partita delle ore 21 sarà trasmessa su Canale 5.

Il primo club di Serie A a scendere in campo per la prima volta in quest’edizione della coppa nazionale sarà l’Atalanta che giocherà in casa contro lo Spezia. La vincente di quest’incontro giocherà contro l’Inter ai quarti di finale.

Dopo l’Atalanta, sarà il turno della Lazio che giocherà davanti al proprio pubblico contro il Bologna. La vincente di questa partita giocherà ai quarti di finale contro la vincente di Juventus-Monza che sarà proprio la partita che verrà trasmessa su Canale 5 in prima serata. Anche i bianconeri, come Atalanta e Lazio, giocheranno in casa.

Juventus-Monza, Atalanta-Spezia e Lazio-Bologna sono gare ad eliminazione diretta, quindi, in caso di parità, si andrà ai tempi supplementari e agli eventuali rigori.

Ricordiamo anche tutte le squadre che hanno già ottenuto l’accesso ai quarti oltre l’Inter: Roma, Cremonese, Fiorentina e Torino.

Di seguito, trovate tutti i dettagli (telecronisti e pre e post-partita) delle tre partite trasmesse da Mediaset che detiene i diritti della Coppa Italia fino al 2024.

Come vedere Juventus-Monza, Atalanta-Spezia e Lazio-Bologna in tv e in streaming

Atalanta-Spezia

In diretta alle ore 15, su Italia 1

Telecronaca: Federico Mastria e Stefano Sorrentino

Lazio-Bologna

In diretta alle ore 18, su Italia 1

Telecronaca: Fabrizio Ferrero e Giancarlo Camolese

Juventus-Monza

In diretta alle ore 21, su Canale 5

Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero

Studio condotto da Monica Bertini e con Mino Taveri, Ciccio Graziani, Fabrizio Ravanelli e Mauro Bergonzi.

Le partite saranno visibili anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sport Mediaset.