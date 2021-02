Dopo gli anticipi di venerdì e di sabato e le partite di ieri (qui tutti i risultati), oggi, lunedì 22 febbraio 2021, torna in campo la Serie A. In programma Juventus-Crotone, partita che chiuderà la 23esima giornata di campionato.

Nei bianconeri di Pirlo non ci sarà Dybala, ancora fermo per un problema al ginocchio, mentre in porta sarà titolare Buffon. Per la squadra allenata da Stroppa la sfida di stasera rischia di essere decisiva per ritornare in corsa per la corsa alla salvezza. Il Crotone, infatti, è attualmente ultimo in classifica a 8 punti dal quart’ultimo posto, attualmente occupato dal Torino che venerdì ha battuto il Cagliari.

I commenti nel pre e post gara, dalle 20.00 alle 20.40 e dalle 22.40 alle 24.00, sono affidati a 23, la rubrica di Federica Masolin, con Stefano De Grandis e Giancarlo Marocchi in studio.

Ricordiamo che per ogni giornata di campionato Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Il campionato di Serie A tornerà in campo venerdì prossimo con l’anticipo Torino-Sassuolo. In settimana, invece, spazio alle coppe europee con Champions League ed Europa League. Coinvolte Lazio, Atalanta, Roma, Napoli e Milan.

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO

ore 20.45

Juventus-Crotone in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti.