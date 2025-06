Juan Manuel Martinez: chi è il fratello di Javier del Grande Fratello

Nella puntata di stasera del ‘Grande Fratello’, Javier Martinez, tra i papabili finalisti del reality di Canale 5, riceverà una sorpresa in occasione del trentesimo compleanno. Si tratta del fratello Juan Manuel Martinez.

Conosciamolo meglio:

Chi è Juan Manuel Martinez, fratello di Javier del Grande Fratello? Età, lavoro, Instagram

Il fratello di Javier, anche lui argentino, ha un gemello eterozigoto, cioè, a prima vista, non si somigliano per tutti. E’ legato al concorrente del ‘Grande Fratello’, dalla passione per la pallavolo. Javier, infatti, in più occasioni, ha confessato, di essersi avvicinato allo sport di squadra proprio osservando il fratello maggiore.

Attualmente, milita in Serie C. Ha una compagna ed ha due figlie. Ha un profilo Instagram @rumaja17 che, ad oggi, conta 1500 followers.

Gli auguri di compleanno di Jessica Notaro a Javier Martinez

In occasione dei festeggiamenti per i suoi trent’anni di vita, Javier Martinez ha ricevuto, via social, gli auguri speciali di un’amica, Jessica Notaro, entrata in casa, proprio, per fargli arrivare il proprio affetto e di tutti i suoi sostenitori.

“Chi mai avrebbe detto che avresti festeggiato i tuoi 30 anni dentro la Casa del Grande Fratello in compagnia di tutti gli italiani che ti sostengono e ti vogliono bene

Meriti tutta questa felicità ed ancora di più, perché la Vita ti ha tolto tanto ma si è’ ricordata di avere un grande debito con te.. ed ora stai finalmente vivendo delle emozioni incredibili che poche persone hanno il privilegio di poter vivere nella propria Vita. Ma questo è solo l’inizio.

Manca un soffio alla finale e, come ti dicevo quando sono venuta trovarti, so che non è’ stato sempre facile ma sei arrivato fino a qui dimostrando la meravigliosa persona che sei ed ora, in piedi nel tuo equilibrio, hai trovato una persona meravigliosa quanto te

Noi siamo con te SEMPRE, anche da lontano, e non vediamo l’ora di riabbracciarti.. sperando ovviamente che succeda il più tardi possibile.

Non so chi vincerà il Grande Fratello quest’anno, ma sappi che comunque vada.. per noi hai già vinto e siamo incredibilmente fieri di te.

FELIZ CUMPLEAÑOS cinghialone mio, ti voglio un’infinità di bene @javi_martine7

PS: e appena esci ti portiamo a mangiare al ristorante messicano che ti piace tanto”

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy