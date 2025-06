Grande Fratello 2025 anticipazioni spoiler stasera puntata 27 febbraio: diretta streaming, eliminato, nominati

Stasera, giovedì 27 febbraio, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello 2025”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Questa sera l’importante verdetto del televoto tra 5 protagoniste di questa edizione. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Chiara, Helena, Maria Teresa e Zeudi?

Javier, oggi, compie 30 anni e il fratello Juan Manuel varcherà la porta rossa per riabbracciarlo e festeggiare con lui.

Gli alti e bassi nella relazione tra Lorenzo e Shaila non accennano a fermarsi, turbolenze e inquietudini agitano gli animi dei due ragazzi.

Helena non è riuscita a vincere il televoto per diventare finalista e continua a domandarsi cosa abbia sbagliato. Riuscirà a trovare una risposta?

Grande Fratello 2025, cast e concorrenti: chi sono?

I concorrenti attualmente presenti nella Casa del Grande Fratello sono Amanda Lecciso, imprenditrice e sorella di Loredana Lecciso, Chiara Cainelli, influencer e modella, Federico Chimirri, chef e dj, Helena Prestes, modella, Javier Martínez, pallavolista, Jessica Morlacchi, cantante e musicista, Lorenzo Spolverato, modello, Luca “Giglio” Giglioli, parrucchiere, Maria Teresa Ruta, conduttrice, Mariavittoria Minghetti, medico estetico, Mattia Fumagalli, istruttore di sci, Shaila Gatta, ballerina e showgirl, Stefania Orlando, conduttrice, Tommaso Franchi, idraulico, e Zeudi Di Palma, modella e Miss Italia 2021.

I primi due finalisti di questa edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sono Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello 2025 puntata 27 febbraio, dove vederla in diretta tv e live streaming

La nuova puntata del Grande Fratello 2024-2025 andrà in onda in diretta a partire dalle ore 21:35 su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata anche in streaming su Mediaset Infinity dove sarà possibile recuperarla o rivederla dopo la messa in onda assieme alle clip con i momenti più importanti della serata.

Foto | “per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy”