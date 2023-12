Joshua Kalman: chi è il marito di Cesara Buonamici del Tg5 e Grande Fratello 2023

Quest’anno, ad affiancare, Alfonso Signorini al ‘Grande Fratello 2023‘, c’è Cesara Buonamici (che, di fatto, è subentrata alla coppia di opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti). La giornalista del Tg5, da sempre, piuttosto riservata sulla sua vita privata, da qualche anno, ha un marito, Joshua Kalman, storico compagno sposato, dopo ben 24 anni fidanzamento.

Conosciamolo meglio:

Chi è Joshua Kalman il marito di Cesara Buonamici? Età, lavoro, Instagram

Joshua ha 72 anni. E’ un medico di origini israeliane. I genitori dell’uomo sono ebrei ungheresi, entrambi sopravvissuti all’orrore dell’Olocausto. Ha conosciuto la giornalista nel 1998. Sono sposati dal 2022 (“Ci abbiamo pensato ma quando le cose funzionano ti sembra di non voler rompere l’incantesimo”). E’ stata una cerimonia intima, celebrata a Fiesole con rito civile, con pochi invitati tra cui il direttore del Tg5, Clemente Mimmun, l’allenatore Cesare Prandelli ed Emanuele Filiberto Di Savoia.

Ha un profilo Instagram @joshua.kalman che, però, non aggiorna dal 2016.

La coppia non ha figli.

“Mi porta ancora il caffè ogni mattina. Siamo allegri, a volte un po’ arrabbiati. Mi ha reso una donna migliore. Mi ha aperto un mondo, per la vita che ha fatto e anche per la sua religione. Mi ha arricchito molto. A rendere tale un uomo non è l’aria da macho, ma il comportamento, l’ambizione e la capacità di fronteggiare con sicurezza e situazioni difficili. Credo che questo pensiero lo condivida gran parte delle donne. Ce ne sono, ovviamente, di uomini così. Ma non c’è una folla. Ne ho conosciuti in vari campi, pensi, uno l’ho anche sposato” (Intervista Verissimo settembre 2023).

Ha tradotto, in lingua italiana, il libro per bambini ‘Il Gelataio Tirelli’, Giusto tra le nazioni’ (scritto da Tamar Meir) insieme alla consorte. Si tratta di un romanzo che racconta la storia di un gelataio che trasforma la sua gelateria in un rifugio per gli ebrei perseguitati da Hitler.