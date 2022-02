Non capita tutti i giorni di vedere in un programma di Canale 5 un giovane scrittore che parla di temi come omosessualità, sieropositività e accettazione del corpo. Sabato scorso Verissimo ha ospitato Jonathan Bazzi, autore dei romanzi Febbre e Corpi minori (qui l’intervista integrale).

A dire il vero, non sembrava di essere sintonizzati nemmeno su Canale 5, in un palinsesto affollato di reality e talk show all’insegna della polarizzazione. Bazzi, classe 1985, originario di Rozzano in provincia di Milano e finalista del Premio Strega 2020 con Febbre, ha ripercorso i momenti più importanti della sua vita: dal rapporto con i familiari alla scoperta della propria sieropositività, per nulla intimorito dalle telecamere della rete ammiraglia Mediaset e mostrando una proprietà di linguaggio adatta al pubblico popolare del canale.

La caratteristica della chiarezza d’altronde si riscontra anche nei suoi libri, che hanno il pregio di farsi leggere anche da chi si è ritrovato a maneggiare per sbaglio il solo elenco del telefono. I suoi volumi si ritrovano in alcune librerie nella categoria “Libri lgbt“, ma si tratta di una collocazione alquanto riduttiva.

Bravissima Silvia Toffanin a non trattare il suo ospite come un caso umano. La conduttrice ha ancora una volta confermato la sua grande empatia nei confronti dei suoi interlocutori, riuscendo a risultare discreta anche davanti a domande che con una modulazione sbagliata di voce sarebbero suonate imbarazzanti.

Nello stesso weekend la presentatrice ha ospitato diversi cantanti reduci dal Festival di Sanremo 2022 e Drusilla Foer, quest’ultima alla prima apparizione tv dopo la convincente performance in Riviera. Ormai Silvia Toffanin è a pieno titolo la Fabio Fazio di Mediaset, come ha scritto il collega Francesco Canino di Panorama su Twitter. Su Tvblog Massimo Galanto aveva spiegato come la conduttrice possa essere considerata l’erede di Maria De Filippi, grazie anche al raddoppio di Verissimo – da questa stagione in onda il sabato e la domenica – e l’approdo a Striscia la notizia dal 21 febbraio al fianco di Ezio Greggio.