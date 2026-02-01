Jonathan accetta l’offerta del dottore: ecco quanto ha vinto stasera 1 febbraio 2026 ad Affari tuoi

Tutto quello che è successo nella puntata di Affari tuoi di stasera 1 febbraio 2026: ecco quanto ha vinto Jonathan del Piemonte.

Jonathan, impiegato tecnico del Piemonte, prova a sfidare il dottore e a portare a casa i 300mila euro nella puntata di Affari tuoi di stasera, domenica 1 febbraio 2026. Con lui, in studio, c’è la moglie Ramona con cui ha avuto due figlie che oggi hanno 13 e 6 anni. La partita di Jonathan comincia con il pacco numero 16.

Pacco che non porta fino alla fine accettando una delle tante possibilità che gli offre il dottore di cambiare il pacco diventando, così, artefice del proprio destino. Una scelta vincente, quella di Jonathan che, però, non porta fino in fondo la sua scelta.

La partita di Jonathan ad Affari tuoi

10 euro, 20mila, 15mila euro, 20 euro, 1 euro e 50 euro sono i primi sei pacchi che Jonathan saluta definitivamente. La prima offerta è una cifra già abbastanza alta: il dottore, infatti, offre 38mila euro ma avendo il podio ancora tutto a disposizione, pur apprezzando l’offerta, Jonathan decide di rinunciare. La partita continua con l’apertura del pacco da 30mila euro. Vanno poi via anche i 100mila euro e gli occhiali da pioggia ovvero l’invenzione di Herbert Ballerina.

Con 27 puntate fatte, Jonathan riceve la possibilità di cambiare il pacco ma, per il momento, Jonathan, d’accordo con la moglie, decide di tenerlo. Con i successivi pacchi vanno via i 200 euro, il pacco ballerina e 75mila euro. Per un tiro, il dottore offre ancora 38mila euro ma Jonathan decide di tritare l’assegno e andare avanti.

Dopo l’apertura di un pacco blu, il dottore offre ancora il cambio per l’apertura di un solo pacco che porta via il premio più alto ovvero i 300mila euro. L’offerta scende a 20mila euro ma Jonathan rifiuta. Dopo aver aperto il pacco nero che, stasera, valeva 50 euro, il dottore offre ancora una volta il cambio che, stavolta, il concorrente accetta lasciando il pacco numero 16 per prendere il 13.

Jonathan decide di aprire subito il suo ex pacco scoprendo che, questa sera, il destino gli aveva affidato Gennarino. L’offerta sale nuovamente e si ferma a 25 mila euro ma la cifra non convince Jonathan e la moglie che decidono di rifiutare e andare avanti. Scelta vincente perché con il pacco successivo va via lo zero.

Per l’ultimo tiro, il dottore torna ad offrire 38mila euro. Dopo averci pensato su, Jonathan decide di accettare ma la vincita è agrodolce perché Jonathan scopre di essere andato a prendersi il pacco che conteneva i 200mila euro che restano così, nello studio di Affari tuoi.