Jolanda Renga ricattata online: denuncia e indagine su una minaccia con presunte foto intime

Coraggiosa denuncia di Jolanda Renga, figlia di Francesco e di Ambra Angiolini che ha segnalato alle forze dell’ordine un tentativo di estorsione via social: una richiesta di 10mila dollari coinvolgeva anche la madre

Tra la scelta di restare sotto silenzio e quella di uscire allo scoperto Jolanda Renga ha preso la decisione più coraggiosa.

Jolanda Renga, il coraggio di una denuncia

Jolanda, 21 anni, la figlia di Francesco Renga e di Ambra Angiolini, ha rivelato su Instagram di aver ricevuto un messaggio in cui uno sconosciuto pretendeva 10mila tirando in ballo la madre e minacciando la pubblicazione di presunte foto intime.

La giovane ha reagito in modo immediato e trasparente: ha bloccato il numero, avvisato i genitori e presentato denuncia alle forze dell’ordine. Un passaggio fondamentale che sposta il baricentro dal clamore social all’accertamento dei fatti: “So che non esistono foto di me senza vestiti”, ha precisato la giovanissima spiegando di non essersi fatta intimidire.

Jolanda Renga ricattata: il rischio deepfake e le truffe seriali

Nel suo racconto, la figlia d’arte ha evocato la possibilità che chi l’ha contattata possa ricorrere a strumenti di intelligenza artificiale per creare immagini false. È una cosa che purtroppo accade sempre più spesso. TikTok per esempio nel corso delle ultime settimane è costantemente alimentata da un feed di notizie del tutto false, alimentate con l’intelligenza artificiale che producono clic, traffico e commenti.

Molto più grave è il caso dei deep nude, fotomontaggi alimentati dall’IA che sono tra le armi più usate in campagne di estorsione e diffamazione online soprattutto tra giovanissimi. La dinamica è spesso seriale: messaggi copia‑incolla, cifre richieste in valuta estera e una notevole pressione. Tutto si deve concludere in poco tempo…

Dalla vittima alla comunità: il messaggio alle altre ragazze

Jolanda ha allargato lo sguardo oltre la propria vicenda, rivolgendosi a chiunque si trovi in situazioni simili: “Nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata se ha condiviso quel genere di foto… Non fatevi intimidire, cercate aiuto subito”.

È un messaggio che vale per chiunque, a prescindere dall’età o dalla notorietà, perché l’estorsione digitale sfrutta vergogna e isolamento. La presa di parola pubblica ha una funzione sociale: normalizza la richiesta di aiuto e rompe il tabù che spesso trattiene le vittime.

Indagini e verifiche

Le verifiche degli inquirenti serviranno a risalire alla provenienza del messaggio e a capire se il tentativo rientri in una catena di ricatti online. Negli ultimi tempi questo genere di denunce sono sempre più frequenti ed estesi.

Jolanda Renga è un’apprezzata conduttrice radiofonica, in onda ogni fine settimana su Radio Zeta con Turbozeta, sabato e domenica mattina dalle 9 alle 11. Inoltre da qualche mese ha pubblicato il suo primo romanzo, “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia”.