Jessica Selassié dopo il GF Vip: “Barù? Non gli ho fatto nessun invito a cena” (video)

A poche settimane dalla vittoria del ‘Grande Fratello Vip 6‘, Jessica Selassié, ospite di ‘Casa Chi’, il programma di interviste condotto da Rosalinda Cannavò sui social ufficiali del magazine diretto da Alfonso Signorini, ha smentito la notizia, secondo cui, avrebbe ricevuto un rifiuto da parte di Barù per una cena romantica:

Voglio smentire questa fake news perché io non ho fatto nessun invito a cena a Barù, è vero che ci sentiamo, però non ci siamo ancora mai detti… lui ha tanti impegni, io pure, non ci siamo mai invitati da nessuna parte, e quindi ovviamente non c’è stato nessun rifiuto da parte sua, questo ci tengo a precisarlo, e appena sarà possibile comunque ci vedremo, anche in amicizia, insomma noi ci vogliamo bene ed è giusto che si rispetti anche questo.