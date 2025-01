Nella puntata di sabato 18 gennaio 2025, Jessica Morlacchi è stata ospite di Verissimo. “Sono tanto felice di essere qua” ha esordito l’ex concorrente del Grande Fratello:

La Morlacchi ha deciso di abbandonare il reality show proprio perché non accettava l’idea di finire in nomination con Ilaria e con Helena. Nelle ultime puntate si è poi scontrata con la Prestes e anche con Luca Calvani, con il quale aveva legato molto, all’inizio di questa avventura.

“Poche molte mi sono vista così nella mia vita. Dopo 4 mesi sono scoppiata. Con Helena abbiamo avuto un primo chiarimento, ho cercato di non infierire, so come ci si sente. Ci siamo vergognate tutte e due di ciò che è stato fatto e ho mantenuto la calma senza poi riaccendere il fuoco. Con Helena ci sono stati anche momenti molto carini, come ho detto tra noi c’era dialogo/scontro. Se fossi rimasta magari avremmo fatto pace”