Jessica Morlacchi: età, quanto ha vinto al Grande Fratello, la vita privata della gieffina

Questa lunga e tormentata edizione del Grande Fratello, è giunta al termine, con l’annuncio del vincitore: Jessica Morlacchi. Nessun clamore, essendo stata fin dall’inizio, quella più gettonata per meritarsi l’ambito riconoscimento, nonostante “gli incidenti di percorso” che hanno caratterizzato la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’ Italia.

Ricordiamo infatti il brutto litigio con Helena Prestes, presente nella rosa dei possibili vincitori di questa 18esima edizione. Episodio che l’aveva condotta verso l’uscita volontaria, per poi essere ripescata (disperatamente?) in quella che fu una fase molto chiacchierata, quella del ripescaggio appunto. Una fase che ha visto rientrare molti concorrenti che si erano già messi alle spalle la celebre porta rossa.

Jessica Morlacchi è colei che ha davvero fatto breccia nel pubblico, forse fin dal suo primo ingresso, nella prima puntata, aggiudicandosi il montepremi che ammonta a 100 mila euro. Ma attenzione: non tutti questi soldi andranno nelle tasche della concorrente. La metà infatti, come esige il regolamento andrà in beneficienza. Poco male se si pensa che durante la permanenza nella casa di Cineccittà, lei, come gli altri suoi ex coinquilini ricevono un cachet.

Chi è Jessica Morlacchi? Dai Gazosa agli attacchi di panico fino alla vittoria del GF

Jessica Morlacchi come sapranno molti è l’ex cantante dei Gazosa una band pop rock di adolescenti formatasi nei primi anni Duemila. Nata a Roma nel 1987 si appassiona subito alla musica grazie al padre studiando basso e canto.

Il successo dei Gazosa, esploso durante il 51º Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano Stai con me (Forever) si intensifica poco dopo con il tormentone estivo www.mipiacitu che ha segnato la stagione calda del 2001. Segue poi lo scioglimento della band e il desiderio di Jessica di proseguire da solista.

Purtroppo, come ha poi raccontato anche al Grande Fratello, la sua carriera nella musica è stata bruscamente interrotta a causa degli attacchi di panico che cominciarono a far pare della sua vita, sopraggiunti a causa dello stress causato dal poco riposo e dalle grandi aspettative che si erano accumulate nei suoi confronti:

“Nell’estate del 2002 ho iniziato a soffrire di attacchi di panico a causa del lavoro, il palco, i tour. Lo stress era tanto, mio padre non capiva. Verso i 18-19 anni gli attacchi di panico sono diventati sempre più frequenti, mi capitava tutti i giorni. Vedevo bianco, mi buttavo per terra e non volevo camminare. Mi sono chiusa in casa, non ho avuto un’adolescenza normale.” Le sue parole.

Jessica ha poi iniziato ad affacciarsi nel mondo della TV nel 2019 come concorrente per Ora o mai più, che gli apre le porte sempre in qualità di concorrente alla nona edizione di Tale e quale show. Per tre anni ha fatto parte del cast del talk pomeridiano di Rai Uno Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. La vincitrice del Grande Fratello al momento è single e vive con i suoi genitori con cui ha un bellissimo rapporto. In particolar modo con la madre.