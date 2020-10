Tornano i Jams, ovvero i quattro protagonisti dell’innovativa serie rivolta al pubblico pre-adolescenziale e già forte di due stagioni (più una speciale) di successo. Da oggi, 19 ottobre 2020, dal lunedì al venerdì alle 20:40 Rai Gulp manda in onda la terza stagione.

Jams 3, la sfida si fa “green”

🌳Venerdì 16 ottobre in A N T E P R I M A su RaiPlay 🌳 E da lunedì 19 ottobre su #RaiGulp alle 20:40🍃🍃🍃 #JAMS3 🍃🍃🍃 E se al Summer Camp ci fosse un volontario particolarmente carino…. gentile… che puó impegnarsi ad aiutare i Jams nella loro battaglia gᖇeeᑎ? …Peccato che le sue attenzioni nei confronti di Joy potrebbero portare un bel po’ di scompiglio!💥🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜 Pubblicato da Rai Gulp su Giovedì 15 ottobre 2020

Se nelle prime due stagioni i temi portanti erano le molestie sui minori ed il cyberbullismo, mentre nella stagione speciale andata in onda in primavera si affrontava l’emergenza Covid-19 dal punto di vista dei più giovani, la terza stagione di Jams porta i protagonisti all’aria aperta.

Finito il lockdown, Joy (Sonia Battisti), Alice (Giulia Cragnotti), Max (Andrea Dolcini) e Stefano (Luca Edoardo Varone) si iscrivono ad un Summer Camp curato dal prof. Capuana (Andrea Felici). Un modo per stare insieme, vivere i primi amori ed affrontare numerose avventure, ma anche per unirsi ancora di fronte ad una nuova ingiustizia.

I Jams, infatti, scopriranno che poco vicino al Camp si trova un’area verde con un magnifico albero che sta per essere abbattuto per una speculazione. I quattro amici non ci pensano un attimo ed intraprendono una vera e propria battaglia green.

Non mancherà, però, un altro ostacolo, di tutt’altro tipo: Melissa (Sara Casanica) è vittima di un caso di adescamento online da parte di un adulto. Grazie al confronto con i suoi amici e le persone adulte a lei vicina, però, riuscirà a superare questa traumatica esperienza.

Anche la terza stagione di Jams ospiterà Martina Attili, che aiuterà i protagonisti a lanciare la loro campagna social #SalviamoLAlberoDeiDesideri e nella sfida canora finale del Camp, che vedrà i Jams confrontarsi ancora una volta con i rivali, i The Best. Prevista, inoltre, anche la presenza del rapper Biondo.

I nuovi personaggi di Jams 3

Per la terza stagione, Jams introduce numerosi nuovi personaggi: Giulio (Christian Borromeo) è un volontario del Camp che aiuta i protagonisti, ma che nasconde un segreto; Tommy (Simone Casanica), il suo migliore amico; l’alternativa Aurora (Nicole Delfino), figlia del fornitore del Camp di cui si invaghisce Oscar (Massimo Valentini); lo sportivo Andrea (Pablo Deleuse), che con Max si contende il cuore di Margherita (Lucrezia Pini).

Presente anche la giovane giornalista Adele (Valeria Pellegrini), che supporterà i Jams nella loro battaglia e l’Ingegner Antonio De Santis (Fabio Morici), il dirigente dell’ufficio ambientale che ha concesso l’area verde alla società che vuole realizzare un albergo, convinto di fare la cosa giusta dando la possibilità di creare nuovi posti di lavoro.

Anche Jams 3 è prodotto da Rai Ragazzi e dalla Stand By Me di Simona Ercolani (creatrice della serie): a scrivere la sceneggiatura Angelo Pastore, Mariano Di Nardo, Josella Porto ed Elizabeth De Grassi. La regia, invece, è di Emanuele Pisano e Giulia Gandini.

Come vedere Jams 3 in streaming

E’ possibile vedere Jams 3 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.