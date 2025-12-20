Jakub dice no a Sara e se ne va: il colpo di scena inaspettato a Uomini e Donne

Prima della pausa natalizia è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, appuntamento che probabilmente andrà in onda a gennaio quando il daiting show riprenderà la sua programmazione tradizionale. Secondo le anticipazioni riportate da Fanpage.it pare che tra Jakub e Sara ci siano stati nuovamente momenti di tensione.

Tronista e corteggiatore sembrerebbe che non riescano a trovare un po’ di serenità e continuano a battibeccare e scontrarsi per ogni cosa. In una delle ultime puntate, precedenti dunque alla registrazione di cui si sta parlando, Jakub senza troppi giri di parole aveva confessato di essere molto confuso, dicendo anche che se Sara lo avesse scelto sarebbe stato con molta probabilità un “no”.

Uomini e Donne, cosa è accaduto tra Sara e Jakub

Era inevitabile, dunque, che una simile dichiarazione lasciasse un certo malumore nella tronista che, durante l’ultima registrazione, pare che avrebbe avuto un vero e proprio sfogo. Secondo le anticipazioni Sara si sarebbe arrabbiata perché si sentirebbe presa in giro dal corteggiatore e così l’ha detto in studio e in poco tempo i due avrebbero iniziato a discutere.

Improvvisamente, in modo del tutto inaspettato, Jakub esausto dalle continue discussioni della tronista, ha deciso di lasciare lo studio di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni non si sa cosa sia accaduto, ne se la tronista lo abbia seguito fuori, ne cosa sia accaduto dopo, se ci sia stato un chiarimento o se la tronista non abbia fatto nulla. Un vero e proprio colpo di scena, un gesto che Sara potrebbe – indipendentemente dalla sua reazione – non aver preso bene.

Nel corso dell’ultima registrazione, come riportano le anticipazioni, c’è stato spazio anche per il trono over e, quindi, per Gemma Galgani, da sempre protagonista di questa parte del programma. La dama sono anni che prova a trovare l’amore nel daiting show con Maria de Filippi senza però riuscirci, sebbene non abbia abbandonato la speranza, anche in quest’ultima edizione ha ricevuto una brutta delusione. Proprio nel corso dell’ultima registrazione, infatti, Gemma ha dovuto fare i conti con una “dura realtà”.

La dama dopo aver smesso di uscire con Mario, per volontà del cavaliere, ha iniziato a conoscere Mauro, quest’ultimo però avrebbe detto di non essere molto sicuro di voler proseguire la frequentazione con Gemma perché ritiene che Lenti sia ancora interessato a lei. A sua volta il cavaliere ha detto che secondo lui Mauro non sarebbe l’uomo giusto per la dama, così la Galgani gli avrebbe dato del pagliaccio. Ad ogni modo in questa discussione Lenti avrebbe anche ribadito di non provare alcuna attrazione per Gemma ne sentimento, mettendo la dama davanti alla realtà, cosa che sicuramente non ha fatto piacere alla dama che, nonostante i vari battibecchi, sembrerebbe essere ancora interessata a lui.