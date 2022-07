Ivana Trump è morta oggi, giovedì 14 luglio 2022, all’età di 73 anni. Ex moglie di Donald Trump, 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America con cui è stata sposata dal 1977 al 1992, e madre dei suoi tre figli maggiori, ed ex moglie anche di Rossano Rubicondi, scomparso nell’ottobre 2021 a soli 49 anni, Ivana Trump, per quanto riguarda il piccolo schermo, ha preso parte a diversi reality show, negli Stati Uniti e in Europa, anche in Italia.

Il 17 marzo 2010, infatti, prese parte come guest star all’edizione di quell’anno de L’Isola dei Famosi, condotto da Simona Ventura e in onda su Rai 2.

Dal 2006, Ivana Trump conduceva sul canale statunitense Oxygen, un reality show dal titolo Ivana Young Man, con protagoniste donne di 40 anni divorziate in cerca di un uomo più giovane. Nel 2010, partecipò a Celebrity Big Brother, la versione britannica del Grande Fratello Vip.

Ivana Trump, indirettamente, fu protagonista anche della sesta edizione de L’Isola dei Famosi, andata in onda nel 2008. Come scritto in apertura, infatti, Rossano Rubicondi, modello, attore e imprenditore noto proprio per il matrimonio con Ivana Trump, di 23 anni più grande, partecipò a quell’edizione dell’Isola e la sua vicinanza con Belén Rodríguez causò dibattiti e polemiche.

Il matrimonio tra la Trump e Rossano Rubicondi (suo quarto marito), celebrato nel 2008, terminò dopo poco un anno ma la loro relazione andò avanti sostanzialmente fino al 2019.

Nel 2018, sempre parlando di tv, Ivana Trump e Rossano Rubicondi parteciparono ad una puntata di Ballando con le Stelle in qualità di Ballerini per una Notte.

Nel 2016, la modella e imprenditrice di origini ceche (vero nome Ivana Zelníčková) intervenne anche in una puntata del Maurizio Costanzo Show, contattata telefonicamente proprio da Rossano Rubicondi, presente in quella puntata, e intervistata al volo da Maurizio Costanzo.

Nel 2019, fu ospite di una puntata di Live – Non è la D’Urso, in onda su Canale 5, sempre insieme a Rubicondi.

Ivana Trump è morta a seguito di un arresto cardiaco. La sua morte è stata annunciata dall’ex marito Donald Trump attraverso Truth Social, il social network creato dall’ex presidente degli Stati Uniti.