Iva Zanicchi non molla e insiste per ottenere uno show tutto suo nel quale ripercorre e raccontare una carriera musicale lunga oltre mezzo secolo. La cantante, che lo scorso gennaio ha compiuto ottant’anni, aveva ricevuto garanzie in tal senso da Mediaset, con due speciali che sarebbero dovuti andare in onda a maggio. Tutto però è saltato per via del coronavirus che ha stravolto pure i vari progetti televisivi in ballo.

“Voglio fare due serate musicali dove possa cantare, raccontare la mia vita e ballare”, ha detto la Zanicchi ospite a Ogni Mattina, su Tv8. “Come ballo il tango io non c’è nessuno. E fatemelo fare…”.

Lo spettacolo di Mediaset si sarebbe dovuto chiamare D’Iva, titolo che a dire il vero non faceva impazzire l’aquila di Ligonchio, che manca dalla conduzione di uno show da oltre tre lustri. Nel 2005 guidò su Canale 5 la trasmissione di cucina Il piattoforte, mentre per trovare uno spettacolo legato alle canzoni bisogna addirittura tornare indietro di diciotto anni in occasione di Io tra di voi, su Rete 4.

In questa stagione la Zanicchi si sta limitando a singole ospitate, con apparizioni soprattutto nei talk politici come Fuori dal coro o Cartabianca. Concluse invece le esperienze a CR4 -La Repubblica delle Donne, causa chiusura del programma, e ad All Togheter Now che riprenderà con nuova formula e volti.