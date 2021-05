“Per non farci mancare nulla” e ne ha ben donde di dirlo Ilary Blasi. Nella quindicesima puntata dell’Isola dei Famosi 15 le disavventure non accadono solo tra le spiagge dell’Honduras, pure in studio! Iva Zanicchi, fra gli opinionisti di questa edizione, ha dovuto abbandonare anzitempo la diretta di oggi, venerdì 7 maggio 2021 a causa di un infortunio alla mano sinistra provocato dal pungiglione di una vespa: “Volevo una mano da diciottenne – ironizza la cantante – e mi son fatta pungere da una vespa.”

La conduttrice le chiede di avvicinare anche l’altra mano per fare il confronto e, in effetti, il gonfiore è bello vistoso. In più: “Dato che ho un po’ di febbre preferisco andare a casa“. Il dolore alla mano evidentemente si fa sentire, per questo l’opinionista ha deciso di allontanarsi dopo una consultazione con un medico: “Non è niente di grave – precisa – però il medico mi ha detto che forse è meglio passare al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno, sennò ci vediamo lunedì“.

Sostenuta da un applauso, Iva saluta tutti con un sorriso, non si mostra sofferente. Viene accompagnata da Tommaso Zorzi a braccetto fuori dallo studio.

Curiosità: è la prima volta nella storia dell’Isola dei Famosi che una delle opinioniste si ritira (per una puntata s’intende) mentre la diretta dell’Isola dei Famosi è in corso. Per la cronaca, Zorzi poco dopo è tornato regolarmente in studio. Elettra ha preso il posto della Zanicchi circa mezz’ora dopo l’abbandono.