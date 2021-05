Quindicesimo appuntamento dell’Isola dei Famosi 2021 questa sera, venerdì 7 maggio 2021 in prima serata su Canale 5. Niente più differita per il reality show, finito lo show Felicissima sera, il programma può riguadagnare la diretta spostandosi al venerdì evitando così di incrociarsi con Supervivientes, in onda su Telecinco (Spagna) il giovedì.

Il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia condotto da Ilary Blasi, con la partecipazione in studio degli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, riserverà nuovi colpi di scena ai naufraghi che da poco più di un mese stanno affrontando l’avventura in quel dell’Honduras.

La notizia più in risalto nelle ultime ore riguarda Ubaldo Lanzo. Come anticipato da un retroscena del nostro Hit il concorrente abbandona il gioco a causa di problemi di salute che ultimamente si son fatti sempre più pressanti.

Nuove prove attendono i concorrenti per continuare a rimanere in gioco. Già dall’inizio della puntata tutti saranno coinvolti. Sarà anche puntata di decisioni importanti: arriva il rimpasto per gli arrivisti e i primitivi. Solo alcuni dei naufraghi potranno scegliere di cambiare il gruppo, chi sarà?

A coordinare il tutto in collegamento dall’Honduras ci sarà come sempre l’inviato Massimiliano Rosolino.

Tre concorrenti al televoto: Emanuela Tittocchia, Miryea Stabile e Roberto Ciufoli.

L’ISOLA DEI FAMOSI 15: CONCORRENTI

I concorrenti, ancora in gioco, sono: Awed, Angela Melillo, Francesca Lodo, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Isolde Kostner, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante, Emanuela Tittocchia, Ignazio Moser, Ubaldo Lanzo, Beatrice Marchetti.

Beatrice, attualmente è sulla nuova Playa Imboscada.

ISOLA DEI FAMOSI 15: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il reality si può guardare, in doppio appuntamento, al lunedì e al giovedì, in prima serata, su Canale 5 ed in contemporanea su Mediaset Play Infinity. E’ possibile rivedere i video e l’intera puntata.

L’ISOLA DEI FAMOSI: I SOCIAL

L’adventure game di Canale 5 si può seguire anche sui social. L’hashtag ufficiale è #isola. L’account Instagram, il sito ufficiale, la pagina Facebook ed il profilo Twitter sono sempre aggiornati.