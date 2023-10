Dopo un mese di La Vita in Diretta al sabato (senza cronaca nera, un piacevolissimo esperimento) nello slot del primo pomeriggio è tornato ItaliaSì, il people show con la conduzione di Marco Liorni, già impegnato con il game show Reazione a catena.

All’interno del programma della durata di circa due ore il presentatore ex inviato dalla porta rossa del Grande Fratello propone storie di gente comune e momenti di leggerezza, ma affronta anche temi a volte fuori dal dibattito pubblico come l’obesità.

Nella prima puntata ha tenuto banco la storia di una signora che nel 1967 si è ritrova protagonista di un caso di cronaca. La donna da bambina era stata sequestrata con la sua classe dai fratelli Santato nella scuola elementare di Terrazzano (frazione di Rho in provincia di Milano). Decisivo fu l’intervento dell’operaio Sante Zennaro, che purtroppo perse la vita in quanto i poliziotti gli spararono per errore. In quell’occasione la Rai seguì per la prima volta un sequestro in diretta. La signora ha quindi chiesto sul “podio”, una sorta di speakers’ corner della trasmissione, un francobollo commemorativo per Zennaro.

Per il resto si avverte comunque l’impressione che il programma voglia intrattenere senza pretese con argomenti non proprio irresistibili. Per esempio le controindicazioni della dieta chetogenica, l’impresa fallita di un acrobata attempato di Cinisello Balsamo e il contest Indivisibili, che vede una persona in studio a fianco del suo animale domestico. Mauro Coruzzi, ovvero Platinette in borghese, cerca di aggiungere pepe alla discussione.

A ItaliaSì manca completamente l’ironia, assente anche quando si trattano tematiche sulla carta più leggere. Dal jingle al pubblico in studio, il programma sembra un’enorme sagra dell’italianità, come dimostra anche il collegamento da Bari in occasione della partita di qualificazione agli Europei della Nazionale italiana di calcio. Marco Liorni si dimostra anche qui un buon presentatore, sempre garbato.