L’annuncio è arrivato nel corso dell’ultima audizione: Enrico Papi sarà co-conduttore della finale di Italia’s Got Talent con Lodovica Comello. Nell’appuntamento che ha preceduto la serata finale di mercoledì prossimo, che decreterà il vincitore dell’undicesima edizione del talent show di Tv8, è stato ospitato nuovamente Enrico Papi.

Il conduttore di Guess My Age, il game show dell’access prime time della rete in chiaro di Sky, era stato già ospite della puntata dello scorso 17 febbraio, quando portò sul palco di Italia’s Got Talent uno spin-off dal titolo Guess My Talent per presentare tramite questo un concorrente alla giuria del programma. Questa volta il presentatore è stato invece chiamato per dare a lui e ai telespettatori un annuncio inaspettato.

Enrico Papi ha già condotto in solitaria la finale di Italia’s Got Talent dello scorso anno, andata in onda il 6 marzo 2020, nei primissimi giorni dell’emergenza sanitaria, che sconvolse fin da allora anche la televisione. Se per il capitolo conduzione si era infatti dovuto puntare preventivamente su Papi, nonostante tutte le audizioni fossero state condotte da Lodovica Comello, proprio perché quest’ultima era in procinto di partorire il suo primogenito Teo (nato poi dieci giorni dopo), altri due cambiamenti non erano affatto previsti.

Nella finale della scorsa edizione ci furono altri due assenti: Joe Bastianich, che poiché si trovava all’estero non poté raggiungere Roma (fu sostituito da Enrico Brignano), e il pubblico in studio, che un’ordinanza aveva appena vietato, così come era avvenuto già diversi giorni prima per le trasmissioni in onda dai centri di produzioni situati in Lombardia (le prime trasmissioni a sperimentare l’assenza di pubblico furono Che Tempo Che Fa e Live – Non è la d’Urso).

Fra meno di sette giorni quindi la finale di Italia’s Got Talent sarà condotta in diretta dagli studi di Cinecittà da Lodovica Comello e da Enrico Papi.