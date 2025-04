Italia’s Got Talent 2025, Alessandro Cattelan in giuria: chi sostituirà

È stato davvero un anno intenso finora per Alessandro Cattelan. Il 2025 si conferma come un’annata fitta di impegni per il conduttore di Ortona, decisiva per la sua carriera televisiva. Lo showman ha trovato nuovo slancio con Stasera c’è Cattelan, il suo spazio personale nella seconda serata di Rai 2. Ancora meglio è andata a Sanremo, dove Cattelan ha guidato le cinque serate della kermesse dedicata ai giovani prima di co-condurre la finale dei Big e farsi carico – sempre con successo – anche del Dopofestival.

Insieme a Stefano De Martino e Serena Rossi l’ex presentatore di Da vicino nessuno è normale è uno dei volti di punta di una nuova generazione di conduttori Rai che pare destinata a raggiungere presto i mostri sacri della conduzione televisiva. Adesso arriva per lui una nuova sfida. Alessandro Cattelan sarà uno dei quattro giudici di Italia’s Got Talent, il talent basato su un format anglo-statunitense che dal 2023 si è trasferito sulla piattaforma streaming Disney+.

La notizia era nell’aria da qualche giorno. Disney+ ha ufficializzato l’entrata di Cattelan nella giuria del celebre show prodotto da Fremantle Italia. Il conduttore 44enne entra ufficialmente nel cast di Italia’s Got Talent, format di nicchia ma popolare e ormai decisamente collaudato, ideale prosecuzione di un Sanremo in grande spolvero e del percorso in Rai. Ma chi andrà a sostituire Cattelan?

Italia’s Got Talent 2025, arriva Cattelan: ecco chi sostituisce in giuria

Alessandro Cattelan occuperà la sedia lasciata vuota da Khaby Lame nella giuria della prossima edizione di Italia’s Got Talent. Al suo fianco il presentatore piemontese (ma di origini venete) troverà la sempre pimpante Mara Maionchi, la cantante Elettra Lamborghini (confermata per il secondo anno di fila) e il comico Frank Matano. Sarà questo il quartetto dei giudici del talent show messo in onda per la prima volta (nell’ormai lontano 2009) da Mediaset, su Canale 5.

Nessuna novità invece per quanto riguarda la coppia di conduttori. Anche in questa edizione di Italia’s Got Talent il timone sarà nelle mani di Aurora Leone e Gianluca “Fru” Colucci dei The Jackal. Proprio in questi giorni sono in corso le audizioni di Italia’s Got Talent. Le registrazioni si stanno svolgendo a Catanzaro, all’interno della nuova cornice del Teatro Politeama.

È qui che i concorrenti della stagione 2025 di Italia’s Got Talent si stanno alternando sul palco con un obiettivo comune: guadagnarsi l’ambito “Golden Buzzer” convincendo i quattro giudici con le performance più variegate.

Italia’s Got Talent, piccola storia di un format di successo

Ideato dal produttore britannico Simon Cowell, il format Got Talent è nato nel 2006. Il programma, del genere talent show, ha conquistato presto decine di Paesi in tutto il mondo (è stato trasmesso in 75 Stati). L’eccezionale successo di pubblico (oltre un miliardo di spettatori complessivi) è valsa a Got Talent l’entrata nel Guinness dei primati in quanto “talent/reality più popolare al mondo”.

L’edizione italiana del format di proprietà della Syco Entertainment è stata la prima in Europa. L’esordio di Italia’s Got Talent risale al 2009, su Canale 5. A vincere la prima edizione è stata la cantante lirica Carmen Masola. Il talent è rimasto su Canale fino al 2013, prima di passare nel 21015 su Sky Uno e Cielo (rispettivamente fino al 2022 e al 2019).

Nel 2016 il programma è passato anche su TV8 per trasferirsi successivamente (dal 2023) sulla piattaforma streaming Disney+, dove sta per tornare con nuovi talenti tutti da scoprire. Alla conduzione, prima del duo Leone-Colucci, c’è stato inizialmente Simone Annicchiarico (affiancato prima da Geppi Cucciari, poi da Belén Rodríguez). Le edizioni a conduttore unico (dal 2015) hanno visto alternarsi Vanessa Incontrada, Lodovica Comello e Enrico Papi.