Italia-Venezuela, stasera la nazionale azzurra di Luciano Spalletti affronterà il Venezuela in amichevole: dove vedere il match in diretta.

Con la qualificazione ad Euro 2024 in tasca, ottenuta grazie al secondo posto nel Gruppo C, l’Italia di Luciano Spalletti è volata negli Stati Uniti per affrontare due nazionali sudamericane in amichevole e preparare, quindi, al meglio il campionato europeo che si terrà quest’estate in Germania, dal 14 giugno al 14 luglio. Ricordiamo che gli azzurri sono campioni in carica, avendo vinto il trofeo nell’edizione itinerante del 2020 che, però, si è tenuta nel 2021 a causa della pandemia di COVID-19.

Questa sera, gli azzurri affronteranno il Venezuela, la nazionale vinotinto che, in questo periodo, sta anche corteggiando un calciatore italiano per la propria nazionale, Daniel Maldini, figlio di Paolo Maldini e della modella venezuelana Adriana Fossa. Il calciatore di proprietà del Milan, attualmente in forza al Monza, può scegliere, quindi, tra Italia e Venezuela.

Italia-Venezuela si giocherà al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, negli Stati Uniti, noto per essere la sede temporanea dell’Inter Miami, la squadra statunitense dove milita Leo Messi, vincitore dell’ultima edizione del Pallone D’Oro.

Gli azzurri convocati da Spalletti per queste due amichevoli sono i portieri Carnesecchi (Atalanta), Donnarumma (PSG), Meret (Napoli) e Vicario (Tottenham), i difensori Mancini (Roma), Bastoni (Inter), Bellanova (Torino), Buongiorno (Torino), Cambiaso (Juventus), Darmian (Inter), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Scalvini (Atalanta) e Udogie (Tottenham), i centrocampisti Barella (Inter), Bonaventura (Fiorentina), Folorunsho (Verona), Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Locatelli (Juventus) e Pellegrini (Roma) e gli attaccanti Chiesa (Juventus), Lucca (Udinese), Orsolini (Bologna), Raspadori (Napoli), Retegui (Genoa), Zaccagni (Lazio) e Zaniolo (Aston Villa).

In queste due amichevoli, l’Italia giocherà con le nuove maglie che vedremo anche a Euro 2024.

Italia-Venezuela: dove vederla

La partita amichevole tra Italia e Venezuela andrà in onda su Rai 1, a partire dalle ore 21:30. Il match sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. A bordocampo, ci sarà Tiziana Alla mentre le interviste saranno a cura di Andrea Riscassi. In studio, invece, troveremo Alessandro Antinelli e Daniele Adani.

La partita sarà visibile in differita anche su Sky, a partire dalle ore 00:15, su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. La telecronaca sarà a cura di Dario Massara.