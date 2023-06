Come abbiamo visto nelle ultime due settimane, le coppe europee non hanno portato fortuna ai club italiani. Roma, Fiorentina e Inter, le squadre che sono riuscite a raggiungere la finale delle tre competizioni continentali per club (rispettivamente Europa League, Conference League e Champions League), hanno perso rispettivamente contro Siviglia, West Ham e Manchester City, lasciando a bocca asciutta i loro tifosi.

Il calcio azzurro, però, questa sera, può prendersi una piccola rivincita grazie alla nazionale Under 20 che, per la prima volta nella storia dei campionati mondiali di categoria, ha la possibilità di diventare campione del mondo.

La nazionale Under 20, guidata dal commissario tecnico Carmine Nunziata, infatti, questa sera giocherà la finale dell’edizione 2023 dei mondiali (che ha avuto inizio lo scorso 20 maggio in Argentina) contro i pari età dell’Uruguay.

I giocatori più rappresentativi di questa nazionale sono sicuramente Simone Pafundi, il talento dell’Udinese, classe 2006, che ha già esordito nella nazionale maggiore all’età di soli 16 anni e 8 mesi, e Cesare Casadei, giocatore di proprietà del Chelsea (che quest’anno ha giocato nel Reading), capocannoniere del torneo con 7 reti.

L’Italia Under 20 è arrivata all’atto finale della FIFA U-20 World Cup 2023 superando la fase a gironi (secondo posto nel Gruppo D con Brasile, Nigeria e Rep. Dominicana) ed eliminando l’Inghilterra agli ottavi di finale, la Colombia ai quarti e la Corea del Sud alle semifinali.

Come già scritto in precedenza, l’Italia non aveva mai raggiunto la finale prima d’ora: il miglior risultato ottenuto dagli azzurrini in questa competizione è un terzo posto ottenuto nell’edizione 2017. Anche in quel caso, la “finalina” vide l’Uruguay come nazionale avversaria. Nella nazionale Under 20 di allora, inoltre, c’erano anche Federico Dimarco e Nicolò Barella, protagonisti, ieri sera, della finale di Champions League con la maglia dell’Inter.

Il cammino dell’Italia Under 20 ha interessato anche i telespettatori: la semifinale contro la Corea del Sud, infatti, trasmessa da Rai 2, è stata vista da 759mila telespettatori, con 7,7% di share, salito a 11,5% nel secondo tempo.

Anche Italia-Uruguay sarà trasmessa in diretta su Rai 2, questa sera, domenica 11 giugno, a partire dalle ore 22:50, con il commento che sarà a cura di Giacomo Capuano e Ubaldo Righetti. La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.