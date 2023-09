Si fa sul serio, ancora una volta. La Nazionale di calcio non può più sbagliare, per non rischiare un altro clamoroso flop. Gli azzurri di Luciano Spalletti, dopo l’amaro pareggio di sabato sera contro la Macedonia del Nord (oltre 6 milioni di telespettatori di media e il 40% di share su Rai1), questa sera affrontano in casa, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, l’Ucraina. Italia-Ucraina è una partita a tutti gli effetti determinante per la qualificazione ai prossimi Europei, in programma in Germania nell’estate 2024.

Italia-Ucraina, dove vederla in tv

La sfida tra Italia e Ucraina di stasera sarà trasmessa in diretta su Rai1 (e in streaming su RaiPlay), con calcio di inizio alle ore 20.45, con telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Tiziana Alla e Andrea Riscassi a bordocampo. A presentare il pre (dalle 20.25) e il post partita Alessandro Antinelli con Lele Adani. La partita sarà proposta anche su Sky Sport Calcio e NOW in differita a partire dalle ore 24.00, con telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Com’è messa la Nazionale in classifica?

Dopo l’1-1 di Skopje di sabato scorso e i 4 punti in classifica in tre partite, l’imperativo è vincere per evitare il rischio di scivolare ancora più giù in classifica e dover affrontare i playoff di marzo per la qualificazione all’Europeo tedesco della prossima estate.

A Spalletti servono 6 punti contro l’Ucraina (il ritorno è fissato per il 17 novembre) mentre se ne arrivassero quattro potrebbe non bastare anche perché i gialloblu devono giocare contro Macedonia e Malta, mentre l’Italia- pur con una partita in meno – deve affrontare in trasferta la più temibile Inghilterra.

Ricordiamo che si qualificano direttamente all’Europeo tedesco le prime due di ogni girone, mentre il terzo piazzamento consente di giocare gli spareggi. La buona notizia per gli azzurri è che, in quanto semifinalisti all’ultima Nations League, hanno già la certezza di disputare gli spareggi anche arrivando quarta nel girone.