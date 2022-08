Questa sera torna in campo la Nazionale italiana di pallavolo per i mondiali in corso tra Lubiana, in Slovenia, e Gliwice e Katowice, in Polonia. Gli azzurri sono reduci dal bel successo del debutto di sabato contro il Canada (3-0, con il lunghissimo terzo set vinto 39-37). Italia-Turchia di questa sera, in scena a Lubiana a partire dalle ore 21.15, sarà trasmessa in diretta su Rai2 con il commento di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Il match sarà visibile anche agli abbonati di Sky, sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport Uno, con telecronaca di Stefano Locatelli e seconda voce di Andrea Zorzi.

I dati di ascolto molto positivi sul fronte Rai (oltre un milione di telespettatori, per il 7,5% di share) registrati il 27 agosto evidenziano l’attenzione dei tifosi nei confronti della compagine azzurra allenata da “Fefè” De Giorgi.

Alessandro Michieletto e compagni hanno l’obbligo di vincere per assicurarsi il primo posto del Girone E (al debutto la Turchia ha battuto 3-0 la Cina). Mercoledì prossimo, 31 agosto, sarà la volta della sfida Italia-Cina, in programma sempre alle ore 21.15, mentre dopo due giorni inizierà la fase ad eliminazione diretta, con gli ottavi di finale, che si giocheranno dal 3 al 6 settembre alle ore 18 e 21 di ogni giorno.

Successivamente spazio ai quarti di finale, con due match al dì, alle 17:30 e alle 21. Quindi, appuntamento al 10 settembre per le due semifinali alle 18 e alle 21, mentre la finale è in programma l’11 settembre. Quella per il terzo posto andrà in scena alle 18, mentre quella che mette in palio il titolo di campione del mondo, è in programma alle 21.00.