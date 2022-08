Gli ascolti tv dell’ultimo sabato di agosto, pieno di film di ogni genere sulla maggior parte delle reti. Rai 1 continua, invece, a replicare The Voice Senior, mentre Rai 2 ritrova lo sport con i Mondiali di pallavolo maschile. Tra i film proposti nel corso della serata anche un grande classico della cinematografia romantica come Guardia del corpo.

Ma vediamo gli ascolti di sabato 27 agosto 2022, non appena saranno disponibili di dati Auditel.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato un netto di 1.962.000 telespettatori, share 16,84%, mentre su Canale 5 il film Se son rose ha ottenuto un netto di 1.423.000 telespettatori, share 10,94% e su Rai 2 i Mondiali di pallavolo hanno ottenuto 1.001.000, 7,53%. Su Italia 1 il film L’incredibile Hulk ha raccolto un netto di 849.000 telespettatori, share 6,60%, mentre su Rete 4 il film Guardia del corpo ha registrato un netto di 576.000 telespettatori, share 4,99% e su Rai 3 il film Giù la testa ha registrato 534.000 telespettatori, share 4,03%. Su Nove il doc Tutta la verità – Il delitto di Avetrana ha registrato 404.000 telespettatori, share 3,4%, su La7 il film Mato Grosso è stato visto da 383.000 telespettatori, share 2,99% e su Tv8 il film Matrimonio a 4 mani ha registrato 286.000, 2,2%.

Ascolti Tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.902.000 telespettatori, share 20,76%, mentre Paperissima Sprint Estate su Canale 5 2.132.000 telespettatori, share 15,28%. Su Rai 2 Tg2 Post .000, % mentre su Rai 3 Blob ha registrato 407.000, 3,17% NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 771.000 telespettatori, share 5,59% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 769.000 telespettatori, share 5,62% e nella seconda 808.000, 5,76%. Su La7 In onda ha ottenuto 665.000, 4,77%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 461.000 telespettatori, share 3,3% e su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 177.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.876.000 telespettatori, share 20,19% e nel game un netto di 2.870.000, 25,88%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 973.000 telespettatori, share 11,08% e nel game un netto di 1.502.000, 13,95%. Serie e spin-off con Rai 2 che con N.C.I.S. Los Angeles ha ottenuto un netto di 494.000, 3,99%, mentre Italia 1 con NCIS ha ottenuto 424.000 telespettatori, share 3,54%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi .000 telespettatori, share %. Su La7 Padre Brown 91.000, 1,21% e 111.000, 1,10%.

Ascolti Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 1500.000, 13,99%, Passaggio a Nord-Ovest 942.000, 10,75% e il film Un’amicizia al curry ha ottenuto 902.000, 11,24%. Su Rai 2 Made in Sabato ha ottenuto 390.000, 4,18%. Su Rai 3 il film I nuovi mostri ha ottenuto 567.000, 6,53% e Report, in replica, nella presentazione 313.000, 3,90% e nel programma 486.000, 6,01%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato un netto di 2007.000 telespettatori, share 17,06%, Una vita 1799.000, 16,27%, La serie Come sorelle ha ottenuto 1.540.000, 17,25% e il film tv Miss FBI: Infiltrata speciale un netto di 987.000, 12,25%. Su Italia 1 la prima delle puntate di Flash ha registrato 285.000 telespettatori, 2,78%, mentre Camera Cafè 201.000, 2,52%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 628.000 telespettatori, 6% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 306.000, 3,60% e il film Arrangiatevi un netto di 331.000, 4,07%. Su La7 Atlantide Files ha registrato 271.000, 2,76% e 213.000, 2,59%.