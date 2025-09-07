Italia-Slovenia, ottavi di Eurobasket: l’esame più duro per gli azzurri di Pozzecco

Dopo un girone vissuto in crescendo, con quattro vittorie consecutive dopo l’esordio amaro contro la Grecia, l’Italia arriva a questo ottavo di finale con la convinzione di avere gli strumenti per giocarsela.

Italia-Slovenia, partitissima agli ottavi

La squadra di Gianmarco Pozzecco ha mostrato un’identità precisa: aggressività difensiva, rotazioni intelligenti e capacità di adattarsi agli avversari. La miglior difesa della prima fase è un biglietto da visita importante, ma stavolta servirà qualcosa di più. Perché dall’altra parte c’è un fenomeno che da solo può spostare equilibri.

La fiducia azzurra nasce anche dalla coralità del gioco: Simone Fontecchio è il leader offensivo, ma intorno a lui l’apporto di Spagnolo, Tonut e Polonara ha fatto la differenza nei momenti decisivi. La panchina ha dato energia e punti preziosi, segno che la squadra non dipende da un solo uomo. Ora però la prova del nove arriva contro l’avversario più atteso.

Doncic, la minaccia numero uno

Se la Slovenia si è qualificata agli ottavi nonostante le assenze di Cancar e Nebo, gran parte del merito va a Luka Doncic. La stella dei Los Angeles Lakers ha viaggiato a medie irreali: oltre 32 punti, 8 assist e altrettanti rimbalzi, con un impatto totale che lo rende praticamente immarcabile. Ogni attacco sloveno passa dalle sue mani, e non è solo questione di punti: il suo talento nel creare per sé e per gli altri è ciò che tiene viva la squadra.

L’Italia dovrà cercare di limitare il numero 77 con difese multiple, raddoppi mirati e grande intensità fisica. Non sarà semplice, perché Doncic ama sfruttare i contatti e guadagnare viaggi in lunetta. Ma la chiave per restare in partita è proprio qui: costringerlo a lavorare per ogni singolo canestro e non lasciarlo libero di dettare il ritmo.

Precedenti e posta in palio

Il bilancio storico non sorride agli azzurri: 24 confronti, 15 vinti dalla Slovenia e solo 9 dall’Italia. Ancora più pesante il dato legato agli Europei: tre incroci e tre sconfitte per gli italiani, l’ultima nel 2013. L’ultimo faccia a faccia, ai Mondiali del 2023, finì con un successo sloveno nella finalina per il settimo posto.

Ma i numeri valgono fino a un certo punto, perché la crescita mostrata dall’Italia nel girone racconta di una squadra capace di superare i limiti. A Riga ci sarà un’atmosfera caldissima, con tanti tifosi italiani attesi sugli spalti. In palio non c’è solo il passaggio ai quarti, ma anche la conferma di un progetto che vuole riportare l’Italbasket stabilmente tra le prime otto d’Europa.

Dove vedere Italia-Slovenia in TV

La partita decisiva tra Italia e Slovenia inizierà con i primi approfondimenti già alle 13.45 su Sky Sport 24, poi dalle 17.00 lo studio pre (e post) partita 17.30 la palla a due da seguire in direta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con la telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina.