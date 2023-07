In un anno particolarmente sfortunato per quanto riguarda le finali, sia per i club (con le finali europee perse da Inter, Roma e Fiorentina) che per le nazionali (la finale del Mondiale Under 20 persa contro l’Uruguay), e dopo la recente delusione azzurra con l’Under 21 che non ha centrato la qualificazione ai giochi olimpici, questa sera il calcio italiano proverà a riscattarsi con la finale dei campionati europei Under 19.

L’Italia Under 19, allenata dal commissario tecnico Alberto Bollini, infatti, giocherà questa sera, al Ta’ Qali Stadium, lo stadio nazionale di Malta, contro i pari età del Portogallo, nella finale della 69esima edizione dell’europeo di categoria.

In quest’edizione dei campionati europei, che hanno avuto inizio a Malta lo scorso 3 luglio, l’Italia ha iniziato il proprio percorso, passando la fase a gironi con il secondo posto ottenuto nel Gruppo A, dopo aver battuto i padroni di casa maltesi, perso malamente proprio contro il Portogallo (con il risultato di 5-1) e pareggiato contro la Polonia.

Nella fase ad eliminazione diretta, invece, che prevede solo semifinali e finali, invece, l’Italia, in semifinale, ha battuto i pari età della Spagna con il risultato finale di 3-2. Il Portogallo, invece, nell’altra semifinale, ha strapazzato la Norvegia con un’altra goleada (5-0).

Stasera, gli azzurri avranno la possibilità di riscattare la sconfitta contro i lusitani nella fase a gironi e vincere il trofeo per la quarta volta nella propria storia, a vent’anni di distanza dall’ultima volta (anche nel 2003, gli avversari furono i portoghesi).

Tra i calciatori più conosciuti della selezione Under 19 dell’Italia troviamo Cher Ndour, centrocampista italo-senegalese recentemente acquistato dal Paris Saint-Germain, Luca D’Andrea, centrocampista del Sassuolo, Samuele Vignato, attaccante del Monza, e Luca Koleosho, attaccante statunitense di origini italiane in forza all’Espanyol.

Italia-Portogallo andrà in onda in chiaro su Rai 3, a partire dalle ore 21 (il collegamento avrà inizio alle ore 20:40). La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay e si potrà seguire anche su Rai Radio 1, con radiocronaca a cura di Diego Carmignani e Giacomo Prioreschi.