Dopo le vittorie contro Namibia e Uruguay, la nazionale azzurra di rugby, questa sera, affronterà gli All Blacks nella terza partita della fase a gironi della Rugby World Cup – France 2023, la decima edizione del mondiale che si sta tenendo in Francia e che terminerà con la finale del prossimo 28 ottobre.

Italia-Nuova Zelanda si giocherà stasera, a partire dalle ore 21, al Parc Olympique Lyonnais di Décines-Charpieu.

La situazione in classifica riguardante il Girone A vede attualmente la Francia al primo posto con 13 punti, l’Italia seconda con 10 punti, Nuova Zelanda e Uruguay terze con 5 punti e l’ormai eliminata Namibia ultima a quota zero punti.

Per l’Italia allenata da Kieran Crowley, quindi, è arrivato il momento di affrontare le due partite più difficili di questo girone, contro appunto la Nuova Zelanda, che l’Italia non ha mai battuto nella propria storia, e contro la Francia padrona di casa che, in questo girone, ha battuto i neozelandesi per 27-13 nella partita d’esordio.

In caso di vittoria, che sarebbe un evento di portata storica, gli azzurri si qualificherebbero ai quarti di finale.

Italia-Nuova Zelanda, rugby: tv

Il match tra Italia e Nuova Zelanda sarà visibile sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Nuova Zelanda andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21 (collegamento alle ore 20:50). La partita sarà visibile in streaming anche su RaiPlay. La telecronaca del match sarà a cura di Andrea Fusco e Andrea Gritti. In studio, invece, ci sarà Cristina Caruso.

Italia-Nuova Zelanda sarà visibile anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 21. Il commento sarà affidato a Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi. Il pre-partita vedrà la partecipazione in studio di Davide Camicioli e Diego Dominguez e andrà in onda a partire dalle ore 20:30. L’inviato sarà Moreno Molla.

Su Sky Sport, sono disponibili tutte le partite del mondiale 2023 di rugby. Di seguito, il calendario dei match che andranno in onda nei prossimi giorni.

Mondiali Rugby 2023 su Sky

Sabato 30 settembre

Ore 15

Argentina-Cile

Sky Sport Arena e NOW

Ore 17.45

Fiji-Georgia

Sky Sport Arena e NOW

Ore 21

Scozia-Romania

Sky Sport Arena e NOW

Domenica 1° ottobre

Ore 17.45

Australia-Portogallo

Sky Sport Arena e NOW

Ore 21

Sud Africa-Tonga

Sky Sport Arena e NOW