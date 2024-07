La partita valida per il primo turno della fase a gironi dell’Europeo Under 19 sarà trasmessa su RaiPlay. Tutti i dettagli

Italia-Norvegia, Europei Under 19 2024: dove vedere la partita di oggi

Chiuso l’Europeo 2024 con il quarto titolo vinto dalla Spagna e con l’Inghilterra sconfitta in finale per la seconda edizione consecutiva (e soprattutto con l’eliminazione dell’Italia agli ottavi di finale), oggi, lunedì 15 luglio 2024, ha inizio la 70esima edizione dell’UEFA European Under-19 Championship, il campionato europeo Under 19 nel quale gli azzurri, stavolta, sono tra i candidati alla vittoria finale (oltre ad essere i detentori del titolo).

Il torneo si svolgerà in Irlanda del Nord da oggi fino al prossimo 28 luglio, giorno ovviamente nel quale si giocherà la finale.

L’Italia allenata dal commissario tecnico Bernardo Corradi è stata inserita nel Girone A che include, oltre alla nazionale ospitante, anche la Norvegia e l’Ucraina.

Danimarca, Francia, Spagna e Turchia, invece, sono le nazionali presenti nel Girone B.

La formula è semplice: le prime due classificate di ogni gruppo accederanno alla fase ad eliminazione dove la prima del Girone A affronterà la seconda del Girone B e viceversa.

Di seguito, trovate i convocati azzurri per quest’europeo: i portieri Magro (Lazio) e Marin (Roma), i difensori Chiarodia (Borussia M’gladbach), Mané (Borussia Dortmund), Bartesaghi (Milan), Corradi (Verona), Magni (Milan), Pagnucco (Juventus), i centrocampisti Lipani (Sassuolo), Di Maggio (Inter), Ciammaglichella (Torino), Zeroli (Milan), Mannini (Roma), Romano (Genoa), Harder (Fiorentina) e gli attaccanti Pafundi (Losanna), Anghelè (Juventus Next Gen), Sia (Milan), Ebone (Bologna) e Camarda (Milan).

Il milanista Camarda, il più giovane esordiente della storia della Serie A, è reduce dalla vittoria con la maglia azzurra nel campionato europeo Under-17. Gli azzurrini di Massimiliano Favo hanno alzato il trofeo per la prima volta nella loro storia precisamente lo scorso 5 giugno.

Di seguito, tutti i dettagli per seguire in diretta Italia-Norvegia, la prima partita della nostra Under 19 che si giocherà alle ore 16:30 al Windsor Park di Belfast.

Italia-Norvegia, Under 19, tv: dove vederla

Italia-Norvegia non andrà in onda in tv ma sarà ugualmente visibile gratuitamente su RaiPlay, precisamente sul canale RaiPlay Sport 1.

La telecronaca sarà a cura di Gianluigi Zamponi e Ubaldo Righetti.

Il match sarà replicato domani, martedì 16 luglio, alle ore 14:45 su Rai Sport.