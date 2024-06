La partita valida per la quarta giornata delle qualificazioni agli Europei 2025 andrà in onda su Rai 2, martedì 4 giugno, alle ore 18:15.

In una giornata decisamente ricca per quanto riguarda le varie nazionali azzurre di calcio, oggi pomeriggio scenderà nuovamente in campo anche l’Italia femminile, impegnata nelle UEFA Women’s Euro 2025 qualifying, le qualificazioni al prossimo campionato europeo che si giocherà, l’anno prossimo, in Svizzera.

Le azzurre allenata da Andrea Soncin affronteranno nuovamente la Norvegia con cui l’Italia ha giocato in trasferta lo scorso 31 maggio. La partita in questione è terminata con un pareggio a reti bianche. L’Italia ha sfiorato la vittoria all’ultimo minuto con un tiro deviato di Bonfantini che si è stampato clamorosamente sulla traversa.

Italia e Norvegia, nella quale spiccano le calciatrici Graham ed Engen, entrambe campionesse d’Europa e di Spagna con la maglia del Barcellona, giocheranno oggi allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara.

La situazione in classifica nel Gruppo 1 della Lega A, che include anche Paesi Bassi e Finlandia, dopo la terza giornata, vede le olandesi al primo posto, ottenuto grazie alla vittoria contro le finlandesi, con 6 punti; subito dopo troviamo Norvegia e Italia al secondo posto con 4 punti (con le norvegesi, però, seconde grazie al maggior numero di gol segnati) e la Finlandia ultima con 3 punti.

Ricordiamo che le prime due squadre classificate di ogni gruppo della Lega A si qualificano direttamente alla fase finale dell’Europeo 2025 mentre le squadre terze e quarte classificate accederanno agli spareggi dove affronteranno le otto migliori nazionali della Lega C.

Di seguito, tutti i dettagli su come vedere la partita in diretta tv.

Italia-Norvegia, oggi, calcio femminile: dove vederla in tv

Italia-Norvegia andrà in onda in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 18:30 (il collegamento avrà inizio alle ore 18:15). La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. La telecronaca della partita sarà affidata a Fabrizio Tumbarello mentre a bordocampo ci sarà Sara Meini. In studio, da Roma, ci sarà Simona Rolandi. La supervisione è a cura di Alessandro Antinelli.