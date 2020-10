Italia-Moldova, amichevole stasera in diretta su Rai1

Questa sera la Nazionale di Roberto Mancini torna in campo per una amichevole contro la Moldova. La partita dell’Italia sarà trasmessa in diretta da Rai1, a partire dalle ore 20.35, con calcio di inizio alle 20.45. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, mentre le interviste e gli interventi a bordo campo saranno a cura di Alessandro Antinelli e di Aurelio Capaldi. Nello studio allestito allo stadio Franchi di Firenze ci saranno Marco Lollobrigida con l’ex calciatore Claudio Marchisio (in queste ore bersaglio di alcune critiche sui social per non aver preso le difese della Juventus sul caso della partita non disputata contro il Napoli).

Quella di stasera è la prima delle tre partite che gli azzurri disputeranno in undici giorni, in vista dell’Europeo in programma il prossimo anno. Dopo la Moldova, sarà la volta della Polonia l’11 ottobre a Danzica e dell’Olanda il 14 a Bergamo, sfide entrambe valide per la Nations League.

L’Italia di Mancini è imbattuta da 16 partite e va in gol da 13, con 40 reti segnate. Il match di stasera sarà visibile anche in live streaming su Rai Play.