Italia–Israele, playoff a un passo: preview completa, formazioni e ultime notizie

Italia e Israele si ritrovano a Udine per un match che può blindare il secondo posto degli Azzurri e avvicinare i playoff Mondiali. Gattuso cambia pelle e pensa al 3-5-2: fuori Bastoni (squalificato) e Kean (infortunato), dentro Mancini e probabilmente Raspadori accanto a Retegui che quasi certamente sarà confermato nell’undici titolare.

Italia-Israele, cosa dicono i numeri del girone

La corsa nel girone I dice: Norvegia reduce dalla netta vittoria proprio contro Israele – 5-0 con tanto di due rigori sbagliati da Haaland, per altro autore di una tripletta – che può riposare in tranquillità al primo posto. Italia, sei punti sotto ma con una partita in meno che può staccare definitivamente Israele con una vittoria. ù

Il primo posto è possibile in modo solamente teorico visto l’enorme vantaggio in termini di differenza reti della Norvegia. A meno che la squadra di Haaland non perda punti in casa con l’Estonia. Solo in questo, ipotetico e non proprio probabile caso, vincendo lo scontro diretto nell’ultimo turno del girone, l’Italia potrebbe riconquistare il primo posto.

Estonia e Moldavia si affronteranno nel pomeriggio in un match di scarsa importanza.

Come stanno Italia e Israele

Gli Azzurri arrivano dal 3-0 di Tallinn e da tre vittorie su tre dell’era Gattuso, ma dovranno gestire un ambiente blindato: a Udine sono previste misure di sicurezza eccezionali e capienza contingentata.

Dall’altra parte Israele è reduce dal pesante 5-0 contro la Norvegia ma conserva qualità pericolose in transizione: creatività di Gloukh tra le linee e strappi di Solomon sugli esterni.

Le parole della vigilia

Gattuso ha messo in guardia la squadra: “Sembra che siamo già ai playoff, ma non è così. Non scherziamo col fuoco. Non amo la difesa a tre, ma devo scegliere ciò che fa rendere meglio i ragazzi e rispettare gli avversari”.

Il CT avversario Shimon ha replicato: “Siamo parte del nostro popolo e questo momento per il nostro paese è davvero importante e significativo ma noi dobbiamo celebrarlo e viverlo pensando solo alla partita e facendo del nostro meglio”.

Le chiavi tattiche del match

Con il 3-5-2 Gattuso cerca più ordine in uscita dalla trequarti avversaria e una maggiore copertura sulle ripartenze. Cambiaso garantisce corsa e densità sulla destra, Dimarco ampiezza e qualità al cross a sinistra. In mezzo Barella e Tonali dovranno alzare la pressione su Abu Fani per non far girare Gloukh tra le linee.

Davanti coppia complementare: Retegui per attaccare la profondità e presidiare l’area, Raspadori per fare connessione e creare spazi all’esterno mancino.

Sui piazzati, Italia offre fisicità importante (Mancini, Calafiori, Retegui) ma anche il sinistro efficacissimo di Dimarco; attenzione alle corse da dietro di Biton e ai cambi campo di Revivo quando Israele esce a cinque.

I precedenti tra Italia e Israele

Otto incroci ufficiali e bilancio nettamente favorevole all’Italia: sei vittorie, un pareggio, uno 0-0 che risale ai Mondiali del 1970 e nessuna sconfitta. Dal doppio spareggio del 1961 (4-2 a Tel Aviv, 6-0 a Torino) fino ai successi nelle qualificazioni del 2016-17 e alla Nations League 2024 l’Italia ha sempre ottenuto risultati importanti. Ma l’ultimo faccia a faccia ha mostrato sia la qualità di Israele che le difficoltà azzurre: il pirotecnico 5-4 azzurro di settembre è stato un pesante campanello d’allarme sulla gestione dei vantaggi, una lezione che l’Italia deve dimostrare dio avere assimilato.

Probabili formazioni

Nell’Italia assenti Bastoni, squalificato e Kean, out per un problema alla caviglia. Shimon dovrà rinunciare a Nachmias, infortunato.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, uno tra Locatelli, Cristante o Frattesi, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Ct: Gattuso.

Israele (5-4-1): D. Peretz; Dasa, E. Peretz, Baltaxa, Blorian, Revivo; Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon; Khalaili. Ct: Shimon.

Arbitra il quotatissimo francese Clement Turpin, arbitro che che tuttavia ha un paio di precedenti non brillantissime con le nostre squadre di club nelle coppe europee.

Quando e dove vederla

Calcio d’inizio martedì 14 ottobre alle 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine. Diretta tv in chiaro su Rai; streaming gratuito su RaiPlay. Nel calendario azzurro restano poi la Moldavia in trasferta il 13 novembre e la chiusura con la Norvegia a San Siro il 16 novembre.