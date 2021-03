Comincia stasera, giovedì 25 marzo 2021, la corsa verso il prossimo Mondiale dell’Italia. Oggi, infatti, è in programma Italia-Irlanda del Nord, la prima partita valida per le qualificazioni al campionato del mondo che si disputerà nel 2022 in Qatar. La Nazionale di Roberto Mancini (al suo rientro in panchina dopo lo stop per il Covid a novembre) affronterà la “Green and White Army” guidata dal totem Stephen Davis. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva dallo stadio Tardini di Parma su Rai1, subito dopo il Tg1, con calcio di inizio fissato alle ore 20.45.

La telecronaca di Italia-Irlanda del Nord sarà affidata alla coppia formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con Alessandro Antinelli a bordocampo. Le interviste saranno realizzate da Donatella Scarnati, mentre la conduzione in studio a Roma sarà affidata a Paola Ferrari con Aurelio Capaldi. A Parma, nel presentation studio, ci saranno il vice direttore di RaiSport Enrico Varriale e l’ex calciatore azzurro Claudio Marchisio.

Ricordiamo che l’Italia, che non riuscì ad ottenere la qualificazione agli ultimi Mondiali giocati, ossia quelli del 2018 in Russia, si trova nel gruppo C insieme a – oltre l’Irlanda del Nord – Svizzera, Bulgaria e Lituania. Gli azzurri sono in serie positiva da 22 incontri (15 vittorie e 7 pareggi).

Gli azzurri, nel cui staff in settimana si è aggiunto l’ex calciatore Daniele De Rossi, torneranno in campo domenica per la sfida contro la Bulgaria e mercoledì per quella contro la Lituania, entrambe in trasferta (con diretta su Rai1) ed entrambe valide per la qualificazione ai Mondiali del 2022.

Ricordiamo che la prossima estate si disputeranno gli Europei itineranti che si sarebbero dovuti svolgere nel 2020 e che invece sono saltati a causa della pandemia del coronavirus.

Intanto ieri sono iniziati gli Europei per l’Italia Under 21, che non è riuscita ad andare oltre il pareggio per 1-1 contro la Repubblica Ceca.