Oggi, domenica 20 giugno, si chiude la fase a gironi del gruppo di Euro 2020 per gli azzurri di Roberto Mancini. Nel pomeriggio, infatti, alle ore 18.00 allo stadio Olimpico di Roma è in programma Italia-Galles. Alla Nazionale, dopo i due bei successi contro Turchia e Svizzera, basta un pareggio per qualificarsi agli ottavi di finale da prima nel girone.

In contemporanea, quindi con calcio di inizio alle 18.00, oggi è in programma anche Svizzera-Turchia, che sarà trasmesso soltanto da Sky. Il match dell’Italia sarà invece proposto anche da Rai1.

Il pre partita di Italia-Galles su Sky inizierà alle ore 17.00 con Sky Euro Show (dalle 20 per il post match) condotto da Alessandro Bonan con Federica Lodi. In studio Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi, Paolo Condò, Elisa Bartoli – difensore della Nazionale italiana – e Sandro Piccinini, con Fabio Capello dalla “Sky Platform” allo stadio Olimpico di Roma.

Per quanto concerne la tv pubblica, invece, il presentation studio, in onda dalla terrazza dell’Auditorium del Foro Italico, sarà animato da Paola Ferrari, Milena Bertolini, Marco Tardelli e Luca Toni. Prevista anche la postazione supplementare con Enrico Varriale e Claudio Marchisio.

Di seguito trovate il dettaglio della programmazione televisiva delle gare previste oggi.

DOMENICA 20 GIUGNO

ore 18

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e internet)

Italia-Galles in diretta su Rai1, Sky Sport Uno e Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet).

Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

Inviati Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Giorgia Cenni, Angelo Mangiante

Diretta Gol Federico Zancan

Svizzera-Turchia in diretta su Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Telecronaca Dario Massara

Diretta Gol Andrea Marinozzi.

Ricordiamo che tutti i match odierni di Euro 2020 sono visibili anche in live streaming su NOW e SkyGo. Su RaiPlay è invece disponibile soltanto la diretta della sfida azzurra.