Dopo la sfida senza storia con la Nuova Zelanda, la nazionale azzurra di rugby è chiamata ad un’altra difficilissima impresa per arrivare ad un traguardo mai conquistato prima d’ora ossia il passaggio ai quarti di finale di un mondiale.

L’Italia allenata dal commissario tecnico neozelandese Kieran Crowley, infatti, per raggiungere i quarti, dovrà battere la Francia padrona di casa, nel quarto e ultimo match che chiuderà il Girone A che, attualmente, vede in classifica gli All Blacks al primo posto con 15 punti (già qualificati ai quarti), i francesi secondi con 13 punti e l’Italia terza a 10.

In caso di vittoria, gli azzurri otterrebbero il secondo posto. Ricordiamo che una vittoria vale 4 punti, un pareggio, 2 punti e una sconfitta, zero punti. La squadra che realizza quattro o più mete avrà un punto di bonus. Anche la squadra perdente, in caso di sconfitta con 7 o meno punti di scarto, ha diritto ad un punto bonus.

Da ricordare anche che il terzo posto garantiva la partecipazione alla prossima edizione del mondiale di rugby, che si terrà nel 2027 in Australia, e quindi gli azzurri sono già qualificati.

Italia-Francia si giocherà al Parc Olympique Lyonnais di Décines-Charpieu, a partire dalle ore 21.

Italia-Francia, rugby: tv

Il match tra Italia e Francia sarà visibile sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Francia andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21 (collegamento alle ore 20:50). La partita sarà visibile in streaming anche su RaiPlay. La telecronaca del match sarà a cura di Armando Palanza e Andrea Gritti. In studio, invece, ci sarà Cristina Caruso.

Italia-Francia sarà visibile anche su Sky, precisamente su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 21. Il commento sarà affidato a Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti. Il pre-partita vedrà la partecipazione in studio di Davide Camicioli e Diego Dominguez e andrà in onda a partire dalle ore 20:30. L’inviato sarà Moreno Molla.

Su Sky Sport, inoltre, sono visibili tutte le partite del mondiale 2023 di rugby, fino alla finale che si disputerà il prossimo 28 ottobre.