La partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni agli Europei 2025 andrà in onda su Rai Sport, martedì 16 luglio, alle ore 19.

Appuntamento decisivo per la nazionale azzurra di calcio femminile per quanto riguarda la qualificazione alla prossima edizione dei campionati europei che si terranno in Svizzera l’anno prossimo. L’Italia, infatti, è impegnata nell’ultimo turno delle UEFA Women’s Euro 2025 qualifying ed è necessaria una vittoria contro la Finlandia per ottenere la qualificazione diretta agli Europei. Anche un pareggio potrebbe essere sufficiente ma solamente se l’Olanda vincesse contro la Norvegia nell’altra partita del Gruppo 1 della Lega A.

La situazione in classifica, infatti, vede l’Olanda prima a 8 punti e Norvegia e Italia seconde a 6 punti. Le azzurre, però, nonostante abbiano gli stessi punti delle norvegesi, sono terze a causa di una migliore differenza reti da parte della Norvegia. La Finlandia, infine, è fanalino di coda con 5 punti.

Italia-Finlandia si giocherà oggi, martedì 16 luglio 2024, alle ore 19, allo Stadio Marco Druso di Bolzano. Per la partita, sono stati già venduti circa 2000 biglietti. Nel match di andata, la Finlandia ha avuto la meglio sulla nostra nazionale allenata da Andrea Soncin, vincendo in rimonta per 2-1 (gol di Di Guglielmo per l’Italia e rete di Rantala e autogol di Linari per le finlandesi).

L’Italia, inoltre, è reduce dal pareggio a reti inviolate ottenuto in Olanda, contro le padroni di casa oranje, nella partita che si è giocata lo scorso 12 luglio.

Contro la Finlandia, l’Italia dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 con Giuliani in porta, Di Guglielmo, Lenzini, Linari e Boattin in difesa, Caruso e Dragoni davanti alla difesa, Cantore, Giugliano e Bonansea sulla linea della trequarti e Giacinti unica punta.

Di seguito, tutti i dettagli su come vedere la partita in diretta tv.

Italia-Finlandia, femminile: dove vederla

Italia-Finlandia andrà in onda in diretta su Rai Sport a partire dalle ore 19 (il collegamento avrà inizio alle ore 18:45). La telecronaca sarà a cura di Tiziana Alla e Katia Serra. La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.