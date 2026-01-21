Italia-Croazia pallanuoto oggi in tv: orario, dove vedere gli Europei 2026 in diretta e streaming

Oggi il Settebello si gioca l’accesso alla semifinale degli Europei di pallanuoto contro la Croazia. Match decisivo alle 18.00 a Belgrado: chi vince affronterà la Serbia padrona di casa, chi perde è eliminato. Ecco dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Partita decisiva questo pomeriggio per il Settebello di Pallanuoto che si gioca tutto in una partita. Alle ore 18.00 alla Tašmajdan Sports Centre di Belgrado va in scena Italia-Croazia, ultima giornata del Girone F della seconda fase degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile. Una sfida che vale una semifinale: chi vince affronta la Serbia nel penultimo atto, chi perde è eliminato.

Europei Pallanuoto: Italia-Croazia, la situazione

La nuova formula del torneo europeo ha abolito i quarti di finale, trasformando l’ultima giornata della seconda fase in uno spareggio diretto. La Grecia ha già vinto il Girone F e affronterà l’Ungheria in semifinale. Italia e Croazia si contendono il secondo posto: non ci sono alternative alla vittoria per il Settebello se l’obiettivo è arrivare tra le prime quattro e lottare per il podio continentale.

Gli azzurri arrivano dalla sconfitta contro la Grecia (15-13) e devono resettare quella prestazione per affrontare con la massima concentrazione i croati, sempre tra le squadre più solide e organizzate del panorama internazionale. La squadra di Ivica Tucak dispone di un’ottima organizzazione difensiva e sa sfruttare in maniera esemplare le situazioni di superiorità e inferiorità numerica. In considerazione della differenza reti un pareggio non basterebbe e a passare sarebbe la Croazia. Indispensabile una vittoria. La Grecia dal canto suo è già aritmeticamente in semifinale.

Italia-Croazia, partita decisiva

Il CT Alessandro Campagna si affida al pilastro Marco Del Lungo in porta e punta sulla velocità, l’imprevedibilità e la pericolosità nel tiro perimetrale dei suoi attaccanti. Fondamentale sarà imporre i propri ritmi e sfruttare le attitudini natatorie per attaccare gli spazi e sfiancare una squadra fisicamente molto strutturata. Sarebbe il terzo Europeo consecutivo in cui l’Italia esce dalle prime quattro, un risultato che non può soddisfare le ambizioni della nazionale.

Dove vederla in tv e streaming

Italia-Croazia, valida per la terza giornata del Girone F della seconda fase degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). La partita sarà visibile anche in diretta streaming su Rai Play e sulla piattaforma Eurovision Sport (gratuitamente per gli utenti iscritti).

Europei Pallanuoto, calendario seconda fase

Venerdì 17 gennaio

Georgia-Italia 14-16

Grecia-Turchia 20-8

Croazia-Romania 17-9

Domenica 19 gennaio

Georgia-Romania 10-15

Grecia-Italia 15-13

Croazia-Turchia 22-9

Mercoledì 21 gennaio

Turchia-Georgia, ore 15.30

Italia-Croazia, ore 18.00

Romania-Grecia, ore 20.30

CLASSIFICA GIRONE F – SECONDA FASE

1. Grecia 12 punti (+29)

2. Croazia 9 punti (+30)

3. Italia 9 punti (+27)

4. Romania 6 punti (-21)

5. Georgia 0 punti (-37)

6. Turchia 0 punti (-28)