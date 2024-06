Dopo la vittoria non convincente contro l’Albania nella prima partita e dopo il dominio della Spagna che gli azzurri hanno subito nel secondo match della fase a gironi, l’Italia allenata da Luciano Spalletti si gioca questa sera l’accesso alla fase ad eliminazione diretta dei campionati europei di Germania 2024 nell’ultima partita del Gruppo B contro la Croazia.

Italia-Croazia si giocherà a partire dalle ore 21, alla Red Bull Arena di Lipsia, in contemporanea con l’altra partita del Gruppo B, Albania-Spagna.

Agli azzurri, serve almeno un pareggio per centrare la qualificazione, un’impresa non improba considerando che anche la Croazia non ha convinto in nessuno dei due match precedenti.

L’Italia dovrebbe scendere in campo con un 4-1-4-1 con Donnarumma in porta, Di Lorenzo e Darmian come terzini, Calafiori e Bastoni come centrali di difesa, Jorginho regista davanti alla difesa, la linea di centrocampo composta da Cambiaso, Cristante, Barella e Chiesa e Retegui come unica punta.

Di seguito, trovate tutti i dettagli su come seguire la partita in diretta televisiva.

Italia-Croazia: dove vederla in tv

Il match tra Italia e Croazia andrà in onda sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Croazia andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. A bordo campo, ci sarà Tiziana Alla mentre le interviste saranno a cura di Andrea Riscassi. In studio, ci saranno Alessandro Antinelli, Daniele Adani e Andrea Stramaccioni. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Italia-Croazia andrà in onda in diretta anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 21. La telecronaca sarà a cura di Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordo campo, ci saranno Paolo Aghemo, Giorgia Cenni, Gianluca Di Marzio e Peppe Di Stefano.

Italia-Croazia sarà visibile anche su Diretta Gol, in contemporanea con Albania-Spagna. Il commentatore di Diretta Gol di Italia-Croazia sarà Federico Zancan. Diretta Gol andrà in onda su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.