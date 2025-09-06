È il momento della verità per l’Italia femminile di Julio Velasco che la finale Mondiale contro il Brasile: sfida di prestigio in diretta TV e in streaming in attesa che scendano in campo anche gli uomini tra una settimana nelle Filippine

Italia-Brasile, semifinale Mondiale di volley: sfida di fuoco per le azzurre di Velasco | Quando e dove in TV e in streaming

Il Mondiale di pallavolo femminile entra nella fase decisiva e per l’Italia arriva l’ostacolo più temuto: il Brasile. A Bangkok, oggi pomeriggio alle 14.30 italiane, le azzurre di Julio Velasco affrontano la nazionale verdeoro in semifinale.

Italia-Brasile, come nel Mondiale 2022

È un confronto che vale l’accesso alla finalissima iridata e che rievoca il ricordo amaro del 2022, quando fu proprio il Brasile a negare la finale all’Italia in Olanda e le Azzurre si dovettero accontentare di un amaro terzo posto battendo nella finalina gli USA con oro in finale alla Serbia.

Questa volta, però, il contesto è diverso: l’Italia, oro olimpico a Parigi 2024 arriva all’appuntamento dopo una cavalcata impressionante, fatta di 34 vittorie consecutive e un solo set perso in tutto il torneo. Una striscia che racconta non solo la forza tecnica, ma anche la compattezza di un gruppo che sembra avere trovato la sua massima espressione sotto la guida di Velasco.

Le Azzurre: forza e continuità

Paola Egonu ed Ekaterina Antropova sono i fari dell’attacco italiano, con la palleggiatrice Alessia Orro a orchestrare il gioco e la capitana Anna Danesi a dare solidità al centro insieme a Sarah Fahr. Monica De Gennaro, con la sua esperienza infinita, resta il punto di riferimento in difesa da libero, mentre Myriam Sylla – da poco passata al Galatasaray – e Stella Nervini garantiscono equilibrio e qualità in banda.

La semifinale arriva dopo eliminatorie dominate prima contro la Germania e poi contro la Polonia, sempre (3-0) che hanno confermato quanto questa Italia sappia accelerare nei momenti cruciali.

Il tutto in un clima magico, che sembra intoccabile: “La maglia azzurra non è un club, è qualcosa di speciale”, ha detto Velasco presentando la sfida, sottolineando ancora una volta il valore del senso di appartenenza e la serietà richiesta a chi veste l’azzurro.

Il Brasile: talento e tradizione

Le sudamericane si presentano all’appuntamento dopo aver travolto la Francia nei quarti con un netto 3-0. Nei primi due set hanno dovuto annullare dei set point, ma alla lunga la potenza di Rosamaria e la classe della schiacciatrice Gabi hanno fatto la differenza. Accanto a loro, la giovane Julia Bergman e il gioco al centro di Diana e Julia rendono il sestetto allenato da José Roberto Guimarães una macchina collaudata, pronta a sfruttare ogni minima crepa avversaria.

Il Brasile è stata anche l’ultima squadra capace di battere l’Italia, lo scorso anno in Nations League, ma da quel giorno le Azzurre hanno sempre avuto la meglio negli scontri diretti, compresa la finale della stessa competizione a Lodz poche settimane fa.

Italia-Brasile, la partita e la programmazione tv

Il match è previsto per oggi 14.30 italiane di Bangkok. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1, in streaming su Rai Play, DAZN e VBTV per gli utenti abbinati e segue la prima semifinale che vedrà di fronte il sorprendente Giappone – tornato a esprimersi ai massimi livelli – e la Turchia, semifinalista olimpica e allenata da Daniele Santarelli, campione d’Italia con la Imoco Conegliano. La finale è in programma domani, nel primo pomeriggio sempre al palasport olimpico di Huamark Bangkok.

La posta in palio

Per l’Italia, centrare la finale significherebbe tornare a giocarsi l’oro mondiale a 7 anni di distanza dall’ultima volta. Per il Brasile, sarebbe un ritorno sul palcoscenico più importante dopo l’amarezza del 2022. Ma soprattutto, sarà la resa dei conti tra due scuole pallavolistiche che negli ultimi vent’anni hanno scritto pagine memorabili.

L’Italia parte con la consapevolezza di avere più armi a disposizione e una solidità mai vista prima. Il Brasile, però, resta una rivale capace di ribaltare ogni pronostico. Sarà una semifinale di fuoco, con in palio molto più di una finale mondiale: il dominio del presente e del futuro del volley femminile.

Dalla prossima settimana nelle Filippine via al Mondiale e dunque anche alla nazionale di Fefé De Giorgi, torneo a 32 squadre per designare le qualificate agli ottavi di finale. Azzurri in un girone abbordabile contro Belgio, Algeria e Ucraina, che affronteranno all’esordio il 18 settembre.