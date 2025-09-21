Italia-Argentina, ottavi dei Mondiali: azzurri a caccia dei quarti contro l’Albiceleste | Quando e dove vederla

È un mondiale stranissimo che ha visto autentici colossi come il Brasile, Cuba, la Germania, la Francia incredibilmente eliminati già nella fase a girone. Ne sa qualcosa l’Italia, che ha rischiato grosso dopo la sconfitta (2-3) contro il Belgio e che ora deve affrontare la solida Argentina,

di vincere il proprio gruppo e di sorprendere la Francia campione olimpica e allenata da Giani grazie all’esperienza in regia di De Cecco e tanta fisicità sulle bande.

Italia-Argentina, ottavi di finale Mondiale pallavolo

Sul piano tecnico la chiave passa dalla qualità della ricezione italiana per tenere veloce il primo tempo e distribuire con creatività, riducendo le fasi di muro-difesa prolungate in cui l’Argentina è molto organizzata. Importante anche il peso al servizio: quando gli azzurri hanno spinto in battuta, le partite sono girate; quando è calata l’aggressività, come a tratti col Belgio, l’inerzia si è complicata.

In transizione l’Italia dovrà essere paziente: l’Albiceleste allunga gli scambi e sa rientrare anche quando sembra alle corde. Non a caso l’ultimo incrocio, in VNL 2025 a Québec City, è stato una battaglia da quattro set, con un terzo parziale infinito (37-35) e un sudatissimo successo azzurro 3-1.

Argentina non solo bei ricordi

C’è anche una cicatrice sportiva da tenere a mente: il quarto di finale di Tokyo 2020, quando l’Argentina eliminò l’Italia al tie-break. Memoria utile per l’approccio mentale, che però non deve essere zavorra: il gruppo di De Giorgi negli anni ha imparato a gestire i momenti caldi, e oggi l’obiettivo è imporre ritmo e profondità di palla sin dall’avvio. In caso di vittoria, il tabellone spalanca un quarto contro la vincente di Belgio-Finlandia, con i nordici reduci dall’impresa sulla Francia, segno che questo Mondiale non concede sconti a nessuno.

Il clima nello spogliatoio è quello giusto. L’opposto Yuri Romanò ha sintetizzato la traccia: “Con l’Argentina sarà difficile, ci saranno momenti complicati… dovremo restare uniti, concentrati e fiduciosi nei nostri mezzi”.

“Abbiamo sbagliato ma abbiamo anche imparato, credo, dai nostri stessi errori – dice ancora De Giorgi – ora si tratta di dare tutto quello che abbiamo perché eventuali altri errori non saranno perdonati dai nostri avversari…”

Dove vederla

Italia-Argentina – ottavi dei Mondiali di pallavolo maschile – si gioca oggi, domenica 21 settembre, alle 09.30 italiane alla SM Mall of Asia Arena di Shenzhen. Diretta TV su Rai 2; streaming su RaiPlay, oltre a DAZN e VBTV per gli abbonati.