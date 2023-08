La nazionale azzurra di basket inizia oggi, venerdì 25 agosto 2023, l’avventura mondiale con la prima partita della fase a gironi, Italia-Angola. La diciannovesima edizione del campionato mondiale di basket si svolgerà in tre paesi, Giappone, Filippine e Indonesia, e andrà avanti fino al prossimo 10 settembre, giorno della finale.

Gli azzurri allenati da Gianmarco Pozzecco sono stati inseriti nel Girone A, insieme ad Angola, Repubblica Dominicana e i padroni di casa delle Filippine. Al mondiale, prendono parte 32 nazionali, divise, in questa prima fase, in otto gironi da quattro squadre ciascuno. Le prime due di ogni gruppo saranno ammesse alla seconda fase che sarà anch’essa a gironi. La nazionale campione in carica è la Spagna.

Italia-Angola si giocherà a partire dalle ore 10 alla Philippine Arena di Bocaue.

La partita sarà disponibile sulla Rai, su Sky Sport e su DAZN. Di seguito, tutti i dettagli.

Italia-Angola, basket: dove vederla?

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Angola andrà in onda su Rai 2 a partire dalle ore 10. La telecronaca sarà a cura di Maurizio Fanelli e Sandro De Pol. In studio, ci saranno Alessandro Tiberti e il coach Stefano Michelini. La partita sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

Italia-Angola sarà visibile anche su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Summer, e in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 10. La telecronaca sarà a cura di Flavio Tranquillo, con il commento tecnico di Davide Pessina.

Durante la giornata di oggi, Sky trametterà anche i match Filippine-Repubblica Dominicana (alle ore 14 su Sky Sport Summer e NOW) e Canada-Francia (alle ore 15:30 su Sky Sport Arena e NOW).

Domani, 26 agosto 2023, invece, su Sky andranno in onda i match Sud Sudan-Porto Rico (alle ore 10 su Sky Sport Arena e NOW), Serbia-Cina (alle ore 14 su Sky Sport Arena e NOW) e Stati Uniti-Nuova Zelanda (alle ore 14:40 su Sky Sport Action e NOW).

Oltre ai post-partita dell’Italia, ogni giorno alle ore 18:45 su Sky Sport 24 andrà in onda Studio Mondiali Basket, condotto da Francesco Bonfardeci e Dalila Setti.

Italia-Angola, infine, sarà disponibile anche su DAZN, sempre dalle ore 10. La telecronaca sarà a cura di Matteo Gandini, con il commento tecnico di Andrea Trinchieri.

Su DAZN saranno visibili tutte le partite dei mondiali di basket 2023, in streaming live e on demand.