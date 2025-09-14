Italia-Algeria, debutto Mondiale per gli azzurri campioni in carica

Da una parte il desiderio di confermarsi campioni dopo il titolo del 2022. Dall’altra la voglia di non essere da meno delle ragazze straordinarie di Julio Velasco che hanno appena confermato il proprio dominio in campo internazionale vincendo il mondiale femminile in Thailandia al termine di una meravigliosa missione conclusa con la vittoria in finale sulla Turchia.

Italia ai Mondiali di Pallavolo

La corsa dell’Italvolley ai Mondiali 2025 comincia da Manila, nelle Filippine. Oggi pomeriggio settembre, alle 15.30 italiane, i campioni del mondo in carica scenderanno in campo contro l’Algeria nello Smart Araneta Coliseum, un impianto che si prepara ad accogliere una delle squadre più attese dell’intera manifestazione, l’ultima a scendere in campo nel primo turno di qualificazione proprio in virtù del titolo conquistato nel 2022. E la nazionale guidata da Ferdinando De Giorgi torna sul palcoscenico mondiale tre anni dopo il trionfo con l’obiettivo dichiarato di confermarsi al vertice.

Italia-Algeria, l’esordio nel mondiale di pallavolo

Il debutto nel girone F è sulla carta favorevole: l’Algeria è una buona squadra, certo non straordinaria e sicuramente non al livello degli Azzurri. Un esordio sostanzialmente comodo. La squadra algerina che si è classificata seconda al campionato africano alle spalle dell’Egitto, non gioca un mondiale dal 1998 ed è alla sua terza presenza nel massimo campionato mondiale. L’Algeria è al numero #87 nel ranking mondiale, in forte flessione dal #50 – miglior risultato assoluto – che occupava anche solo lo scorso anno. L’Italia è seconda…

Una squadra di ragazzi quella algerina che giocano quasi esclusivamente nel campionato nazionale, e con poca esperienza: “È la squadra della quale sappiamo meno, sicuramente la meno attrezzata – ammette il CT De Giorgi – ma sarà un banco di prova importante per noi per capire le nostre condizioni e su cosa dobbiamo ancora lavorare…”

L’Italia ai Mondiali di pallavolo: parla De Giorgi

L’Italia arriva a questa competizione con un gruppo solido e ormai consolidato. Dai veterani come Gianluca Galassi e Simone Giannelli fino ai giovani di talento come Alessandro Michieletto, la squadra azzurra combina esperienza e freschezza.

Il CT De Giorgi, nell’intervista rilasciata alla vigilia dell’esordio, ha sottolineato l’importanza di un approccio “egoista e di squadra”. Poi ha parlato di alcune scelte: “Le esclusioni sono sempre la parte peggiore di questo lavoro. Bisogna prendere delle decisioni, a volte sulla base di indicazioni tecniche, altre sulla base delle condizioni fisiche….”

L’ultimo escluso è Giovanni Sanguinetti, al suo posto Giovanni Gargiulo della Lube Macerata.

Dove e quando vedere Italia-Algeria in tv

Il match tra Italia e Algeria sarà trasmesso in chiaro dalla Rai, con diretta su Rai 2 e RaiSport. In streaming sarà possibile seguirlo gratuitamente su RaiPlay, mentre per gli abbonati saranno disponibili anche le piattaforme DAZN e VBTV, il servizio ufficiale della Federazione internazionale di volley. Primo servizio alle 15.30 italiane di oggi, ultima gara della serata.

Nel girone azzurro nessuna sorpresa con la netta vittoria del Belgio, nostro prossimo avversario (martedì, sempre alle 15.30) 3-0 (25-16 25-17 25-22) contro l’Ucraina che affronteremo poi giovedì nell’ultima del girone. Chi vince passa agli ottavi di finale, in fondo al tabellone, con la prospettiva di affrontare la seconda classificata del girone C che dovrebbe essere dominato dalla Francia e che ha visto l’Argentina battere la Finlandia 3-2.

Le ambizioni azzurre

Oltre al debutto, l’attenzione è rivolta a ciò che attende l’Italia nel prosieguo del torneo. L’obiettivo minimo dichiarato sono le semifinali, ma la squadra azzurra sa di avere le carte in regola per puntare ancora al titolo. Con l’oro del 2022 sulle spalle e la consapevolezza di un ciclo vincente ancora nel pieno della sua maturità, gli azzurri cercano conferme in un contesto che non ammette distrazioni. Il primo passo, oggi, passa dall’Algeria.