Italia‑Moldavia, qualificazioni Mondiali: tutto sul match, dove, come e quando vederlo

A Chișinău l’Italia cerca tre punti e tanti gol: ma il controsorpasso ai danni della Norvegia è davvero molto improbabile anche vincendo lo scontro diretto. Calcio d’inizio alle 20.45…

Una trasferta da non sbagliare. Allo Zimbru Stadium di Chișinău l’Italia di Gennaro Gattuso affronta la Moldavia nella penultima giornata del Gruppo I. Gli Azzurri sono a ‑3 dalla Norvegia capolista e devono vincere, segnare e sperare: la qualificazione diretta passa anche dai risultati altrui e dalla differenza reti, per altro con gli azzurri notevolmente in svantaggio.

La situazione del girone

La fotografia è spietata: Norvegia 18 punti in 6 gare e differenza reti +26, Italia seconda a quota 15 in 6 partite con differenza reti +10. Dietro ci sono Israele a 9 ma con una gara in più, l’Estonia a 4 e la Moldavia a 1.

In soldoni: agli Azzurri servono i tre punti e un passo falso scandinavo contro l’Estonia, perché la forbice della differenza reti oggi pende forte dalla parte di Haaland e compagni e l’unica è fare conti con i punti in vista dello scontro diretto, ovviamente da vincere. In caso di successo norvegese, l’Italia sarebbe aritmeticamente seconda anche vincendo la partita di venerd’ a San Siro. E quindi costretta ai playoff: dunque senza un regalo in arrivo da Tallinn il sorpasso resta complicato.

Le scelte degli allenatori

Gattuso riparte dal 4‑4‑2, con l’assenza pesante di Barella (squalificato) e la rinuncia a Kean, sostituito in lista. Assente anche Cambiaghi. In mezzo spazio a Cristante accanto a Tonali, con Orsolini e Zaccagni larghi. Davanti coppia fisico‑tecnica Scamacca‑Raspadori per capitalizzare subito le occasioni.

In difesa Di Lorenzo e Dimarco sulle corsie, Bastoni con Mancini al centro. Tra i pali Donnarumma, con Vicario prima alternativa in caso di rotazioni dell’ultimo minuto. Anche perché Gattuso ha ammesso che potrebbero giocare seconde scelte che fino a oggi hanno garantito presenza e impegno. Ballottaggi aperti sulle fasce (Dimarco‑Cambiaso) e sul centrosinistra (Calafiori alternativa a Bastoni), ma l’impianto resta offensivo.

La Moldavia ha lavorato su due assetti: la linea a cinque più prudente, oppure il 3‑4‑3 visto spesso nelle qualificazioni. Reabciuk resta riferimento a sinistra, in mezzo l’esperienza di Baboglo e Mudrac, davanti Postolachi e Nicolaescu sono i terminali più pericolosi, con Caimacov mezzapunta “a elastico”. Obiettivo: densità bassa e transizioni rapide.

Precedenti e aneddoti

Storia a senso unico: sei incroci e altrettante vittorie azzurre, 17 gol fatti e 2 subiti. L’ultimo precedente è il 2‑0 di Reggio Emilia nell’andata del girone, coinciso con l’ultima panchina azzurra di Luciano Spalletti. A Chișinău l’Italia ha già vinto due volte: 3‑1 nel 1996 e 1‑0 nel 2004. Curiosità recente: proprio contro la Moldavia ha segnato uno dei suoi gol azzurri Andrea Cambiaso, oggi però in dubbio/ballottaggio.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-4-2) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Scamacca, Raspadori. Ct. Gattuso.

MOLDAVIA (3-4-3) – Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Plătică, Ioniță, Bodișteanu, Reabciuk; Caimacov; Nicolaescu, Postolachi. Ct. Clescenco.

Dirige l’ucraino Mykola Balakin. Assistenti Oleksandr Berkut e Volodymyr Vysotskyi, quarto ufficiale Klym Zabroda. Al VAR Denys Shurman con Dmytro Panchyshyn come AVAR. Designazione interamente ucraina, un profilo internazionale esperto, già visto nelle qualificazioni UEFA.

Dove vederla in TV e streaming

Calcio d’inizio alle 20.45. Diretta in chiaro su Rai 1 con telecronaca e studio pre/post partita; live streaming gratuito su Rai Play. Copertura radio e digital sui canali Rai, aggiornamenti in tempo reale sulle principali testate sportive.