Israele-Italia, qualificazioni Mondiali 2026: probabili formazioni, classifica e diretta tv

Dopo il debutto con un netto 5-0 all’Estonia, l’Italia di Gennaro Gattuso è chiamata a un secondo esame molto più complesso: la sfida con Israele, in programma a Debrecen – Italia fuoricasa ma non si gioca in Israele per ovvi problemi legati al conflitto sulla striscia di Gaza

Kick off oggi, lunedì 8 settembre, alle 20.45. Il match è valido per la sesta giornata del Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e potrebbe rappresentare un crocevia per gli Azzurri.

Israele-Italia, la situazione nel girone

Attualmente terzi in classifica con 6 punti in tre partite, gli uomini di Gattuso hanno l’opportunità di agganciare Israele – secondo con 9 punti ma una gara in più – e rimettersi in corsa per la qualificazione diretta, evitando così il rischio dei playoff. Il meccanismo del girone è molto semplice: la squadra prima classificata si qualifica direttamente a USA 2026. La seconda dovrà passare da un complicato meccanismo di spareggio che all’Italia in passato è già costato carissimo.

L’obiettivo è battere Israele per raggiungere quanto meno il secondo posto. Ma per agganciare la qualificazione diretta la necessità è quella di scavalcare la Norvegia, attualmente a punteggio pieno con quattro vittorie, inclusa quella dell’esordio contro l’Italia, e dunque 12 punti. Il regolamento parla chiaro. In caso di parità di punti vale la differenza reti: Italia con 6 punti e +4, Norvegia 12 punti e addirittura +11.

Le probabili formazioni

Le scelte dei due commissari tecnici sembrano essere già delineatr alla vigilia. Israele, guidato da Alon Hazan Ben Shimon, dovrebbe confermare il 5-4-1 che ha caratterizzato le ultime uscite, con Daniel Peretz in porta e il giovane talento Oscar Gloukh dell’Ajax a dare fantasia sulla trequarti. In avanti Baribo, bomber della MLS, sarà il terminale offensivo principale, supportato anche dalla velocità di Solomon.

L’Italia, invece, dovrebbe presentarsi con un 4-3-3 più equilibrato rispetto al 4-2-4 sperimentato con l’Estonia. In porta capitan Donnarumma, davanti a lui la linea a quattro composta da Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori e Dimarco. A centrocampo Locatelli agirà in regia affiancato da Barella e Tonali. In attacco Kean appare in vantaggio su Retegui per il ruolo di centravanti, con Politano e Raspadori a completare il tridente.

Italia, il programma del girone

L’Italia, conclusa la partita di Debrecen rientrerà in patria per consentire ai giocatori di tornare ai rispettivi club per la ripresa del campionato. Prossima chiamata l’11 ottobre in Estonia, e il 14 ottobre, di nuovo contro Israele, allo stadio Friuli di Udine. La Norvegia giocherà invece domani, martedì 9 settembre, contro la Moldavia, in casa, un incontro che non sembra rappresentare alcuna difficoltà per Haaland e compagni.

Dove vedere Israele-Italia in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai 1, con ampio pre e post partita dedicato all’evento. Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming gratuito su RaiPlay, tramite app o sito web, accessibile da pc, smartphone, tablet e smart tv. Una scelta che permetterà a tutti i tifosi azzurri di vivere l’emozione di una sfida delicata e cruciale.

Le ultime dalla vigilia

Alla vigilia, Rino Gattuso ha ribadito la necessità di affrontare Israele con grande attenzione: “Avrei preferito evitare Israele perché è una squadra solida, tonica, difficile da affrontare e non certo per la questione politica perché non è questo il tema. Siamo professionisti e siamo qui per giocare. Abbiamo soluzioni interessanti ma dovremo prestare attenzione soprattutto nelle loro transizioni che possono rappresentare un rischio importante”.

Anche Sandro Tonali si dice ottimista: “Abbiamo lavorato molto bene, si vede un bel gruppo, che ha voglia di fare e con un clima di entusiasmo crescente. Dobbiamo dare continuità a questa fase e continuare a crescere”.

Precedenti e statistiche

Italia e Israele si sono affrontate sette volte nella storia, con sei vittorie azzurre e un pareggio. L’ultimo confronto risale all’ottobre 2024, quando a Udine l’Italia vinse 4-1 in Nations League grazie a una doppietta di Di Lorenzo e ai gol di Retegui e Frattesi. Complessivamente gli Azzurri hanno segnato 20 reti agli israeliani, subendone appena 5. Numeri che raccontano di una tradizione favorevole, ma che non devono ingannare: la sfida di Debrecen rappresenta un banco di prova vero per il nuovo corso targato Gattuso.