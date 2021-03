Durante la giornata di oggi, attraverso i canali ufficiali social de L’Isola dei Famosi, abbiamo assistito ad un tragicomico tentativo di creare il cosiddetto hype finito non propriamente bene. Il termine hype, come sappiamo, fa riferimento a tutte quelle strategie comunicative che vengono messe in atto al fine di suscitare una forte aspettativa da parte delle persone. Non c’è nulla di male in tutto ciò, mettiamolo in chiaro fin da subito.

Tutto è iniziato con un tweet con il quale la produzione del reality show di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, ha annunciato imminenti provvedimenti ai danni di un concorrente che avrebbe utilizzato un linguaggio improprio nel corso della seconda puntata dell’Isola, andata in onda ieri sera:

La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri. #Isola — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 19, 2021

La mossa strategica, come scritto in apertura, ha creato hype in quanto, sempre sui social network, i telespettatori dell’Isola hanno cominciato ad avanzare ipotesi circa il nome del concorrente a rischio squalifica.

A distanza di qualche ora e dopo aver completato le opportune verifiche, però, la produzione dell’Isola dei Famosi è giunta alla conclusione che il linguaggio improprio summenzionato non è stato utilizzato da un naufrago bensì da un membro della produzione. Di conseguenza, nessuna squalifica in vista.

Il tweet apparso sul profilo ufficiale del programma, però, inevitabilmente, ha assunto un non so che di tragicomico, provocando l’ilarità generale:

Dopo ulteriori verifiche sul caso, è stato accertato che il linguaggio improprio, sentito durante la diretta di ieri, non è stato utilizzato da un concorrente ma da un membro della produzione. #Isola — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 19, 2021

