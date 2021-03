La notizia, già a giudicare dal titolo, è decisamente particolare. Stiamo parlando, ovviamente, de L’Isola dei Famosi che tornerà in onda già stasera, con la seconda puntata, in prima serata su Canale 5, condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Durante la prima puntata, i naufraghi di questa quindicesima edizione sono stati divisi in due gruppi: i Buriños (Daniela Martani, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Awed e Vera Gemma), che si sono sistemati a Playa Buriña, e i Rafinados (Akash Kumar, Angela Melillo, Elisa Isoardi, Roberto Ciufoli, Drusilla Gucci e Visconte Ferdinando Guglielmotti) che risiedono, ovviamente, sulla Playa Rafinada.

Una delle novità di quest’edizione, però, è anche la Parasite Island, la playa sulla quale si trovano due aspiranti naufraghi, Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, e Ubaldo Lanzo. Insieme a loro, c’è Marco Maddaloni, vincitore della scorsa edizione del reality, nel ruolo di Salvavita, ossia colui che ha il compito di insegnare loro i segreti della sopravvivenza sull’Isola.

Fariba Tehrani, dopo aver messo nei guai la figlia Giulia Salemi durante il Grande Fratello Vip 3, ha infranto il regolamento anche all’Isola dei Famosi.

La Tehrani, infatti, ha acceso il fuoco, utilizzando un assorbente, oggetto che, ovviamente, non si trova in natura e che, quindi, deve essere adoperato solo per l’uso al quale è destinato.

Il comunicato, con il quale la produzione dell’Isola dei Famosi ha ordinato ai naufraghi di Parasite Island di spegnere il fuoco, è arrivato subito:

Avete acceso il fuoco con un assorbente, materiale che non esiste in natura. Per questo motivo dovete immediatamente spegnerlo, pena l’espulsione definitiva dall’Isola dei Famosi.

Marco Maddaloni, quindi, ha subito spento il fuoco con un paio di secchiate d’acqua. Fariba Tehrani ha accettato la decisione con saggezza:

Forse è un segno che devo imparare ad accendere il fuoco veramente…