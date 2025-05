Isola dei Famosi, chi è Mario Adinolfi: età, politica, vita privata e carriera

Mario Adinolfi è uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, partita mercoledì 7 maggio su Canale Cinque. La sua partecipazione, ancor prima che iniziasse il programma, è stata oggetto di critiche ed attacchi e infatti la conduttrice, Veronica Gentili ha voluto subito parlare con lui, sottolineando il grande coraggio avuto nello scegliere di fare quest’esperienza.

Volto noto della televisione italiana per la sua partecipazione a tantissimi programmi televisivi come opinionista, politico, giornalista e giocatore di poker, il nuovo naufrago ha 53 anni e la sua presenza all’Isola dei Famosi era molto attesa. E’ noto come Adinolfi abbia evidenti problemi di sovrappeso, proprio per questo in tanti hanno criticato la scelta di partecipare a un reality così estremo che potrebbe mettere a rischio la sua salute.

Chi è Mario Adinolfi, moglie, figli e carriera

Mario Adinolfi è nato a Roma e fin da quando era un bambino ha vissuto in un ambiente di un elevato livello culturale, è laureato in Lettere con Indirizzo storico presso l’università La Sapienza e nel 1997, dopo aver sostenuto l’esame, è diventato giornalista professionista. In quell’occasione ha ricevuto anche il premio Ilaria Alpi per aver sostenuto una prova eccezionale. Da quel momento ha iniziato a collaborare con Radio Vaticana e diverse testate cattoliche.

Ha lavorato per il TG1 e per diversi giornali, Mario Adinolfi è un volto molto noto, soprattutto per le sue posizioni e dichiarazioni sui temi dei diritti. E’, infatti, contro l’aborto, le unioni civili, l’eutanasia e l’ideologia di gender. Celebri molti dei suoi tweet dal contenuto provocatorio. Oltre a partecipare a diverse “tribune televisive”, il giornalista è un giocatore di poker professionista. Quando aveva 20 anni ha sposato la prima moglie, da cui è nata la figlia Livia, successivamente è convolato a nozze con Silvia Pardolesi – sua attuale compagna – a Las Vegas con cui ha avuto altre due figlie.

Proprio per le sue posizioni che sostiene con fervore, la sua presenza all’Isola dei Famosi potrebbe creare non poche polemiche tra i naufraghi. Intanto, nel corso della prima puntata dell’Isola dei Famosi, Veronica Gentili dandogli il benvenuto nel programma, ha sottolineato come sebbene le loro posizioni siano assai differenti, ha apprezzato molto il coraggio del giornalista di volersi mettere in gioco. La conduttrice ha spiegato che il pubblico vedrà non solo il volto noto in televisione per le sue polemiche, ma anche un uomo “di 220 chili che si mette in gioco”.

Il concorrente ha poi voluto parlare degli insulti ricevuti nei giorni che hanno preceduto la sua partenza, chiedendo di tenere fuori dagli attacchi la sua famiglia, che soffre per ciò che sta leggendo. Ha invitato gli haters a “sfogarsi” solo contro di lui, lasciando fuori le figlie, la moglie e i suoi cari. Prima che iniziasse il reality, Adinolfi aveva anche sottolineato come nei suoi confronti – a differenza di altri personaggi noti insultati sul web – non sia scattata alcuna tutela.