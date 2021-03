Mancano appena dodici giorni all’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma già un concorrente ha deciso di ritirarsi dal reality show, che torna in onda su Canale 5 guidato da Ilary Blasi. Si tratta di Carolina Stramare, Miss Italia 2019. A comunicarlo è l’account Twitter ufficiale del programma, che parla di problemi familiari che non consentirebbero alla ragazza di affrontare in tranquillità l’esperienza televisiva:

Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei Famosi.

Anche Carolina Stramare ha deciso di dire la sua, rivelando che dietro al ritiro si celano motivi di salute che hanno toccato alcuni cari. In lacrime, con alcuni video pubblicati sulle Storie di Instagram, l’ex Miss Italia di Vigevano ha confessato:

Nelle ultime ore si sono presentati dei problemi di salute familiari che preferisco tutelare e tenere sotto controllo. Credo che la scelta migliore sia non partire e rimanere a casa, perché prima di tutto c’è la mia salute e quella dei miei cari. So che ci saranno altre occasioni e che comprenderete.

I filmati risalgono alla fine di febbraio, come evidente nella data riportata all’inizio dell’annuncio. La rinuncia di Carolina Stramare si aggiunge alla mancata partenza di Giovanni Ciacci, che dopo non aver superato i test medici necessari, ha dovuto rinunciare al biglietto per l’Honduras.